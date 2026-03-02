Это ошибка Ирана, – политолог объяснил, перерастет ли война на Ближнем Востоке в третью мировую
- Иран ответил на удары США и Израиля, атакуя американские военные базы в соседних странах.
- Политолог Владимир Фесенко предположил, начнется ли третья мировая война из-за событий на Ближнем Востоке.
События на Ближнем Востоке обостряются. После того как США и Израиль нанесли удар по Ирану, он в ответ атаковал американские военные базы в соседних странах. Однако способность Тегерана противостоять таким противникам сомнительна.
Политолог Владимир Фесенко подчеркнул в разговоре с 24 Каналом, приведут ли события на Ближнем Востоке к третьей мировой войне. По его словам, для этого нет оснований из-за слабой позиции одной из сторон конфликта.
Почему Иран не закрывает Ормузский пролив?
Фесенко считает, что Иран пытается сейчас максимально поднять ставки, ведь речь идет о выживании его режима. Особенно после гибели верховного религиозного лидера Али Хаменеи, иранская власть стремится к максимальной мести.
Поэтому в ближайшие дни можем наблюдать вспышку агрессии. Причем с обеих сторон. Может быть и определенная цепная реакция, особенно со стороны Ирана, потому что ему надо продемонстрировать месть,
– отметил он.
Однако при этом ресурс Ирана ограничен. Он накопил очень много ракет, дронов и сейчас пытается их использовать. Причем он, по словам политолога, применяет новую тактику, запуская их не только по Израилю, но и по американским объектам, расположенным в арабских странах.
Многие считают, что это ошибка Ирана, потому что он таким образом увеличивает круг стран, которые сейчас очень недовольны такими его действиями, и поэтому будут поддерживать США. Они будут заинтересованы в том, чтобы такой режим прекратил существование, или чтобы военная мощь Ирана была максимально разрушена на будущее,
– пояснил он.
В то же время Фесенко не согласен с тезисом, который сейчас выбрасывается, что из-за событий на Ближнем Востоке приближается третья мировая война. По его мнению, ее не будет, ведь у Ирана нет союзников, которые готовы воевать за него.
Россия определила свою позицию – она не будет воевать за Иран, потому что Владимир Путин не хочет не ссориться с Дональдом Трампом. В перспективе он хочет договориться с США. Кроме того, между Ираном и Россией тоже были противоречия. Даже их соглашение о стратегическом партнерстве не предусматривало взаимной военной помощи. С Северной Кореей у России другая ситуация,
– отметил Владимир Фесенко.
Китай, по его мнению, тоже не будет воевать за Иран, хотя он и важен для Пекина с точки зрения получения нефти. Однако Китай очень заинтересован в том, чтобы война на Ближнем Востоке быстро прекратилась и возобновилась нормальная работа нефтяного рынка.
Важно! Китай отреагировал на масштабную операцию США и Израиля против Ирана, призвав Вашингтон и Иерусалим немедленно прекратить военные действия, чтобы избежать дальнейшего обострения ситуации. В китайском МИД подчеркнули, что атаки США и Израиля на Иран во время переговорного процесса недопустимы, так же как "открытые убийства лидера суверенного государства и призывы к смене власти". Такие действия, как считает официальный Пекин, противоречат международному праву и базовым принципам международных отношений.
"Именно поэтому Иран до сих пор не закрывает Ормузский пролив, хотя такой риск остается. Это связано с позицией Китая, который выступает категорически против этого", – отметил политолог.
Если Ормузский пролив будет заблокирован, это будет означать эскалацию войны, ведь США пойдут на то, чтобы разблокировать его и даже могут начать сухопутную операцию против Ирана.
Война на Ближнем Востоке: какие последние заявления Трампа?
Дональд Трамп сказал, что ему "очень не хотелось", чтобы события вокруг Ирана затянулись надолго, ведь он с самого начала предполагал, что операция продлится примерно четыре недели. По словам президента, США пока даже опережают этот график. Однако он добавил, что какой бы ни был срок, сколько нужно сделать для завершения операции, столько и будет сделано.
Также американский лидер допустил возможность введения войск США на территорию Ирана. Трамп отметил, что готов пойти на такой шаг, если этого потребует ситуация.
Кроме того, Трамп анонсировал волну новых атак по Ирану, отметив, что США "еще не начинали" наносить серьезные удары.