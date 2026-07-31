"Путину это выгодно": Зеленский объяснил, почему Кремль хочет, чтобы война на Ближнем Востоке продолжалась

Владимир Зеленский заявил, что Кремль заинтересован в затягивании конфликта между США и Ираном. По его словам, украинская разведка фиксирует положительную реакцию Путина на продолжение боевых действий на Ближнем Востоке.

Об этом глава государства рассказал в интервью Fox News.

Что сказал Зеленский об интересе Путина к войне на Ближнем Востоке?

По словам украинского президента, Путин положительно воспринимает продолжение конфликта на Ближнем Востоке. Зеленский считает, что война между США и Ираном может отвлечь Дональда Трампа от усилий, направленных на прекращение российско-украинской войны. В то же время глава государства отметил, что не знает наверняка, осознает ли Трамп такую заинтересованность Кремля.

Отдельно Зеленский обратил внимание на военное сотрудничество России и Ирана. По его словам, Россия передавала Ирану беспилотники, которые использовались для атак на страны Ближнего Востока и Израиль. Президент Украины подчеркнул, что на обломках сбитых беспилотников обнаруживали российские компоненты. По его словам, соответствующие доказательства уже были представлены.

Эту информацию Зеленский, как он отметил, уже передавал Дональду Трампу. Американский президент, в свою очередь, заявил, что хочет лично выяснить этот вопрос во время переговоров с Владимиром Путиным. "Я спрошу об этом у Путина", – сказал Трамп, комментируя заявление украинского президента.

Напомним, Россия готовится усилить мобилизацию, чтобы продолжать активные боевые действия на территории Украины. В военкоматах оккупантов обновили базы, а также заказали сотни тысяч комплектов формы. По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, часть кремлевских элит выступает за более масштабную мобилизацию, но другие опасаются оттока населения и социальной нестабильности. Дополнительным фактором являются выборы в Госдуму в сентябре – в Кремле опасаются низкой явки, которая может свидетельствовать о снижении поддержки власти.

Ранее Зеленский отмечал, что, по данным разведки, Путин может готовиться к новой волне мобилизации после выборов в Госдуму 21 сентября. Владимир Зеленский заявил, что Кремль планирует набрать 300–500 тысяч человек, предположительно посредством скрытой мобилизации, а новобранцев будут быстро отправлять на фронт.

Кроме того, Путин в третий раз за 2026 год увеличил штатную численность российской армии. С 1 августа она составит 2 426 130 человек, из которых 1 535 000 – военнослужащие. Ранее аналогичные указы подписывались в марте и июне. В Кремле объяснили новое увеличение созданием военно-строительных подразделений.