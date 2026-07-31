Про це глава держави розповів в інтерв'ю Fox News.

Що сказав Зеленський про інтерес Путіна до війни на Близькому Сході?

За словами українського президента, Путін позитивно сприймає продовження конфлікту на Близькому Сході. Зеленський вважає, що війна між США та Іраном може відволікати Дональда Трампа від зусиль, спрямованих на припинення російсько-української війни. Водночас глава держави зазначив, що не знає напевно, чи усвідомлює Трамп таку зацікавленість Кремля.

Окремо Зеленський звернув увагу на військову співпрацю Росії та Ірану. За його словами, Росія передавала Ірану безпілотники, які використовувалися для атак на країни Близького Сходу та Ізраїль. Президент України наголосив, що на уламках збитих безпілотників виявляли російські компоненти. За його словами, відповідні докази вже були продемонстровані.

Цю інформацію Зеленський, як він зазначив, уже передавав Дональду Трампу. Американський президент своєю чергою заявив, що хоче особисто з'ясувати це питання під час переговорів із Володимиром Путіним. "Я запитаю про це у Путіна" – сказав Трамп, коментуючи заяву українського президента.

Нагадаємо, Росія готується посилити мобілізацію, щоб продовжувати активні бойові дії на території України. У військкоматах окупантів оновили бази, а також замовили сотні тисяч комплектів форми. За словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, частина кремлівських еліт виступає за масштабнішу мобілізацію, але інші побоюються відтоку населення та соціальної нестабільності. Додатковим фактором є вибори до Держдуми у вересні – у Кремлі побоюються низької явки, яка може свідчити про зниження підтримки влади.

Раніше Зеленський наголошував, що за даними розвідки, Путін може готуватися до нової хвилі мобілізації після виборів до Держдуми 21 вересня. Володимир Зеленський заявив, що Кремль планує набрати 300 – 500 тисяч людей, імовірно через приховану мобілізацію, а новобранців швидко відправлятимуть на фронт.

Крім того, Путін утретє за 2026 рік збільшив штатну чисельність російської армії. З 1 серпня вона становитиме 2 426 130 осіб, з яких 1 535 000 – військовослужбовці. Раніше аналогічні укази підписували у березні та червні. У Кремлі пояснили нове збільшення створенням військово-будівельних підрозділів.