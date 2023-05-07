Есть только одно место, из которого может завершиться война

В конце Второй мировой наступил момент, когда поражение Райха стало неотвратимым. Ресурсы были исчерпаны, их бы не хватило даже на один фронт, тем более на два.

Стратегическое поражение России уже наступило

Мог ли Райх в этой ситуации капитулировать? Теоретически да. Можно было сохранить множество жизней со всех сторон, сохранить остатки промышленности, выторговать какие-то уступки, на которые с удовольствием пошли бы союзники по антигитлеровской коалиции.

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Но Гитлер продолжал безнадежную войну, бросая насмерть мальчиков школьного возраста, жертвуя уже не нынешним немецкого народа, а его будущим. Возможно, какие-то ярые фанатики и верили, что фюрер в своей гениальности вот-вот получит wunderwaffe, которое уже готово и ждет своего времени. Но сам он точно знал, что ничего подобного нет и не будет.

Рациональности в поступках фюрера не найти. Он застрелился только тогда, когда войска вошли в Берлин.

Достаточно скоро наступит момент, когда поражение России будет неотвратимым. Стратегически оно уже случилась, потому что у России нет сценариев с миром лучше предыдущего, но фактически российское поражение должно быть зафиксировано на поле боя и послевоенными юридическими решениями.

Война не завершится на поле боя

Завершит ли Владимир Путин войну в этой ситуации? Теоретически должен. Хотя Россия имеет гораздо больше ресурсов, чем Райх в конце войны, но никакого смысла война не имеет. В условиях контроля медиа Путин может "продать" любую идею, так что сугубо семантически Россия может объявить свою победу "для внутреннего пользования" в любой момент, для этого не нужны военные успехи.

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Но Путин не завершит войну, потому что это означает его конец как лидера. Слабый лидер подлежит немедленному устранению, а претендентов достаточно, на всем спектре от псевдолибералов до явных нацистов.

Так что война не сможет завершиться.

Война не окончится на поле боя. Она может завершиться только там, где и началась – в Кремле. Завершение войны – это необратимые изменения в самой России. А для этого нужна стратегия такой победы, нужна коалиция, нужны союзники в России.

Скоро начнется украинское контрнаступление. Верю, оно будет очень успешным. Но оно не принесет победы. Пора думать, как одержать победу после успешного контрнаступления.