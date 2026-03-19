Что стоит за идеей снять нефтяные санкции с России: эксперт предположил задум Трампа

Американский президент призвал Китай повлиять на Иран и разблокировать Ормузский пролив. На фоне этого поступают сообщения, что Иран стягивает авиацию к Тайваню, тестируя напряженность в мире.

Если Китай и США усилят противостояние, то возникнет еще одна проблема с нефтью. Президент Центра глобалистики “Стратегия ХХІ” Михаил Гончар заметил 24 Каналу, что вряд ли Си Цзиньпин будет прислушиваться к Трампу.

Какой замысел в отношении России и Китая имеет Трамп?

Сейчас Китай начинает восстанавливать получение нефти от Персидского залива, поскольку иранская нефть в основном шла в Китай. Танкеры под китайским флагом Иран не трогал.

Со своей стороны Трамп хотел использовать этот рычаг влияния на Китай, считая, что когда он прибудет 31 марта в Пекин, то у него в кармане будет Венесуэла и Иран со своими нефтяными запасами. Китай будет вынужден с этим считаться, но случилось по-другому.

Теперь ситуация такова, что Трамп попросил перенести визит в Пекин по крайней мере на месяц. Интересно, как отреагирует Китай, потому что именно он приглашал лидера США. Вполне вероятно, что теперь визит вообще могут перенести на неопределенный срок.

Но мне кажется, что замысел Трампа более далеко идущий, чем просто перекрыть нефтяной кран Ирана. Ведь по большей части закрыт весь Персидский залив. Здесь нелогичными выглядят действия по смягчению санкций против нефтяного сектора России,

– добавил политолог.

На самом деле за этим может стать замысел, что можно "сыграть в двоих", то есть Соединенные Штаты и Россия как крупные нефтедобывающие страны, против третьего, крупнейшего игрока нефтяного мира – Саудовской Аравии. Конечно, публично об этом не будут говорить.

Что может помешать Трампу реализовать эту идею?

Интересно, что когда-то основные потребности американской промышленности удовлетворяла именно Саудовская Аравия. Но сейчас этот процент значительно меньше, Соединенные Штаты стали экспортерами нефти, при этом они также импортируют.

Но в этой глобальной нефтяной тройке, в которую Соединенные Штаты ворвались десяток лет назад в результате Сланцевой революции, всегда двое играют против третьего,

– сказал Олег Лесной.

Можно заметить, что в момент появления ОПЕК+ 10 лет назад, саудиты и россияне работали вместе, чтобы увеличивать цены на нефть. Затем Саудовская Аравия наоборот перешла на понижение, что не понравилось ни россиянам, ни американцам. А самая низкая себестоимость нефтедобычи как раз в песках Рубель-эль-Хали в Саудовской Аравии.

Поэтому не надо исключать что на самом деле Трампа удовлетворяет рост цен на нефть, но до 100 долларов. Впрочем с другой стороны, это проблематично, потому что приближаются выборы в Конгресс, где республиканцы имеют все шансы потерять большинство в обеих палатах американского парламента.

Для американского избирателя цена на АЗС имеет значение. А именно Трамп обещал самые низкие цены на топливо. Сейчас ситуация выглядит совсем по-другому, поэтому есть много неоднозначностей,

– подчеркнул Олег Лесной.

Несмотря на это Трамп продолжает настаивать, что именно Америка остается самой влиятельной страной в мире, а на второй строчке Китай. Хотя сейчас выглядит так, что Пекин может диктовать условия, особенно, если Си решится наступать на Тайвань. Два фронта Трамп точно не сможет удерживать.

