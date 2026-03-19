Якщо Китай та США посилять протистояння, то виникне ще одна проблема з нафтою. Президент Центру глобалістики “Стратегія ХХІ” Михайло Гончар зауважив 24 Каналу, що навряд чи Сі Цзіньпін дослухатиметься до Трампа.

Який задум щодо Росії та Китаю має Трамп?

Зараз Китай починає відновлювати отримання нафти від Перської затоки, оскільки іранська нафта здебільшого йшла у Китай. Танкери під китайським прапором Іран не чіпав.

Зі свого боку Трамп хотів використати цей важіль впливу на Китай, вважаючи, що коли він прибуде 31 березня до Пекіну, то у нього в кишені буде Венесуела та Іран зі своїми нафтовими запасами. Китай буде змушений на це зважати, але сталося по-іншому.

Тепер ситуація така, що Трамп попросив перенести візит до Пекіну принаймні на місяць. Цікаво, як відреагує Китай, бо саме він запрошував лідера США. Цілком ймовірно, що тепер візит взагалі можуть перенести на невизначений термін.

Але мені здається, що замисел Трампа більш далекосяжний, ніж просто перекрити нафтовий кран Ірану. Адже здебільшого закрита вся Перська затока. Тут нелогічними виглядають дії щодо пом'якшення санкцій проти нафтового сектора Росії,

– додав політолог.

Насправді за цим може стати замисел, що можна "зіграти у двох", тобто Сполучені Штати й Росія як великі нафтовидобувні країни, проти третього, найбільшого гравця нафтового світу – Саудівської Аравії. Звісно, публічно про це не говоритимуть.

Що може завадити Трампу реалізувати цю ідею?

Цікаво, що колись основні потреби американської промисловості задовольняла саме Саудівська Аравія. Але зараз цей відсоток значно менший, Сполучені Штати стали експортерами нафти, при цьому вони також імпортують.

Але у цій глобальній нафтовій трійці, в яку Сполучені Штати увірвалися десяток років тому внаслідок Сланцевої революції, завжди двоє грають проти третього,

– сказав Олег Лісний.

Можна зауважити, що у момент появи ОПЕК+ 10 років тому, саудити й росіяни працювали разом, щоб збільшувати ціни на нафту. Потім Саудівська Аравія навпаки перейшла на пониження, що не сподобалось ні росіянам, ні американцям. А найнижча собівартість нафтовидобутку якраз в пісках Рубель-ель- Халі у Саудівській Аравії.

Тому не треба відкидати що насправді Трампа задовольняє зростання цін на нафту, але до 100 доларів. Втім з іншого боку, це проблематично, бо наближаються вибори в Конгрес, де республіканці мають всі шанси втратити більшість в обох палатах американського парламенту.

Для американського виборця ціна на АЗС має значення. А саме Трамп обіцяв найнижчі ціни на пальне. Зараз ситуація виглядає зовсім по-іншому, тому є багато неоднозначностей,

– підкреслив Олег Лісний.

Попри це Трамп продовжує наполягати, що саме Америка залишається найвпливовішою країною у світі, а на другій сходинці Китай. Хоча наразі виглядає так, що Пекін може диктувати умови, особливо, якщо Сі наважиться наступати на Тайвань. Два фронти Трамп точно не зможе утримувати.

Що у Китаї кажуть про війну на Близькому Сході?