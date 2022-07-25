В треугольнике Славянск – Северск – Бахмут ВСУ показывают тактические чудеса, – военный эксперт

Западные аналитики сообщают, что российской армии не удается восстановить темпы наступления. Оно может окончиться без захвата Славянска или Бахмута.

Хотя ранее в Институте изучения войны сообщали, что Россия будет сосредоточивать силы на направлении Северска и Бахмута на Донетчине. Однако украинские защитники хорошо работают в этой части фронта. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

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Вместе с тем, он напомнил, что для противника стратегически очень важно выйти на административные границы Донбасса.

"Их фюрер сказал, что эти линии разграничения должны быть взяты. Возьмут ли? Полон сдержанного оптимизма", – сказал Черник.

Сейчас же в треугольнике Славянск – Северск – Бахмут украинцы показывают чудеса тактического мастерства и умения бить врага,

– добавил он.

Надеемся, что эту стратегическую инициативу закрепят и впоследствии разовьют.

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