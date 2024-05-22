Премьер Армении обвинил 2 союзников по ОДКБ в пособничестве Азербайджану
Источник:"Радио Свобода"
Премьер Армении Никол Пашинян обвинил две страны ОДКБ в поддержке Азербайджана. По его словам, эти два государства якобы помогали с подготовкой конфликта в Нагорном Карабахе.
Именно во время выступления в парламенте Никол Пашинян раскритиковал действия двух стран-членов ОДКБ, которые, по его словам, помогали Азербайджану в военной агрессии против Армении в 2020 году. Важно, что он не назвал, о каких именно государствах идет речь.
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Пашинян против союзников из ОДКБ
Война, о которой идет речь, длилась 44 дня в 2020 году – с 27 сентября по 10 ноября. В результате боевых действий Азербайджан увеличил свою территорию, а после в регион зашел российский и турецкий миротворческий контингенты.
В 2020 году в подготовке войны участвовали наши союзники. Не на нашей стороне. Я знаю две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке к войне против нас,
– сказал Пашинян.
Кроме того, премьер-министр Армении отмечал, что обе стороны – Ереван и Баку – не могут представить себе мирный процесс, ведь не знают, что это такое. Пашинян сравнил ситуацию с полетами в космос, которые когда-то казались невероятными.Обратите внимание! Глава правительства вспомнил и о недавнем положительном моменте в отношениях между Арменией и Азербайджаном – подписании документа о делимитации участка границы. Пашинян назвал этот факт большим успехом. Он акцентировал: важно, что делимитация происходит в соответствии с топографической картой СССР 1976 года.
Спикер парламента Армении Ален Симонян также отмечал заинтересованность страны в продолжении диалога с Баку. Он констатировал, что переговоры по мирному соглашению продолжаются, несмотря на сложности и недоразумения между сторонами.
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Более широкий контекст
- Противостоянию между Арменией и Азербайджаном не один десяток лет. Первая Карабахская война длилась с 1988 по 1994 год. В сентябре 2023 года азербайджанские военные, называя это антитеррористической операцией, взяли под контроль весь Нагорный Карабах.
- Через несколько недель – на полях саммита Европейского политического партнерства в Испании – премьер Пашинян официально признал площадь Азербайджана в 86,6 тысяч квадратных километров, в частности с Нагорным Карабахом. Однако соответствующие две страны до сих пор не заключили соглашение.