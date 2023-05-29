Худший сценарий, – начальник Генштаба Чехии допустил вероятность войны НАТО с Россией
Источник:Novinky
В Чехии считают, что существует вероятность войны между Россией и НАТО. Поэтому подготовка и сдерживание важны для предотвращения такого сценария.
Об этом заявил начальник Генерального штаба Чехии Карел Ржехка. По его словам, вооруженные силы страны пытаются подготовиться к потенциальному интенсивному конфликту.
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Какова вероятность войны НАТО против России
Ржехка считает, что война между Россией и Североатлантическим Альянсом, которая "является худшим сценарием", не есть невозможной – она возможна. Поэтому подготовка и сдерживание важны для предотвращения такого сценария.
Вооруженные силы Чехии пытаются подготовиться к потенциальному интенсивному конфликту, поскольку Россия находится на траектории конфликта с Североатлантическим Альянсом.
Чешская Республика является членом НАТО, и это приносит преимущества, но также налагает определенные обязательства. Поэтому, когда начнется война, большое количество чешских солдат присоединится к боевым действиям в соответствии с планами Альянса,
– подчеркнул Ржехка.
Он добавил, что необходимо укрепить национальную безопасность и как можно быстрее справиться с зависимостью от поставок российских энергоносителей.
Данилов назвал страну, которая могла быть следующей в "списке России"
Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал страну, которая могла бы стать следующей.
"Я с уверенностью могу сказать о том, что если бы у Путина вышло на территории нашей страны, то следующим был бы Казахстан", – считает он.
В то же время Данилов отметил, что никакого успеха Россия в войне против Украины не имеет. Они уже столько пытаются захватить Бахмут, но это город нашей чести и гордости. Поэтому оккупанты даже этого не смогли.