Похоже, готовятся к войне с НАТО: в ISW проанализировали увеличение производства оружия в России

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

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Какова ситуация с оружием и техникой в России

По информации Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в период с апреля по май 2025 года промышленное производство России выросло на 2,6%. Преимущественно это обусловлено "резким" приростом в военной сфере.

Центр сообщил, что ежемесячный темп производства в России вырос:

самолетов – на 16,9% в мае по сравнению с апрелем 2025 года и в 1,6 раза превышает ежемесячные темпы производства России в 2024 году.

военно-морские и авиационные производственные мощности – на 16% в период с февраля по май 2025 года.

судостроения и производства самолетов – Россия пытается расширить свои мощности, что является среднесрочными и долгосрочными усилиями.

В ISW считают, что это является частью усилий России по реструктуризации и восстановлению вооруженных сил в рамках подготовки к долгосрочному конфликту с НАТО.

Спутниковые снимки отдельных российских заводов по ремонту бронетехники свидетельствуют о наращивании Россией производства боевых машин пехоты (БМП). Сейчас Россия способна производить и ремонтировать больше БМП, чем раньше.