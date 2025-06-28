Похоже, готовятся к войне с НАТО: в ISW проанализировали увеличение производства оружия в России
- В России растет производство дронов, БМП, авиационной техники и кораблей, что может свидетельствовать о подготовке к конфликту с НАТО.
- Некоторые российские заводы использовали большую часть советских запасов БМП, но один завод в Рубцовске значительно улучшил свои возможности модернизации.
- Непонятно, или Россия готовится к наступлению против Украины или к будущему конфликту с НАТО.
В России растет производство дронов, боевых машин пехоты (БМП), авиационной техники и кораблей. Вероятно, враг ставит ставку именно на это вооружение в случае войны с НАТО.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
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Какова ситуация с оружием и техникой в России
По информации Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в период с апреля по май 2025 года промышленное производство России выросло на 2,6%. Преимущественно это обусловлено "резким" приростом в военной сфере.
Центр сообщил, что ежемесячный темп производства в России вырос:
- самолетов – на 16,9% в мае по сравнению с апрелем 2025 года и в 1,6 раза превышает ежемесячные темпы производства России в 2024 году.
- военно-морские и авиационные производственные мощности – на 16% в период с февраля по май 2025 года.
- судостроения и производства самолетов – Россия пытается расширить свои мощности, что является среднесрочными и долгосрочными усилиями.
В ISW считают, что это является частью усилий России по реструктуризации и восстановлению вооруженных сил в рамках подготовки к долгосрочному конфликту с НАТО.
Спутниковые снимки отдельных российских заводов по ремонту бронетехники свидетельствуют о наращивании Россией производства боевых машин пехоты (БМП). Сейчас Россия способна производить и ремонтировать больше БМП, чем раньше.
Некоторые российские заводы по ремонту бронетехники, похоже, использовали большую часть своих советских запасов БМП, хотя по крайней мере один производственный завод в Рубцовске, Алтайский край, похоже, значительно улучшил свои возможности модернизации,
– убеждают аналитики.
В то же время пока непонятно, готовится ли Россия к масштабной наступательной операции против Украины в ближайшей и среднесрочной перспективе, или восстанавливает технику для более широкого будущего конфликта с НАТО.