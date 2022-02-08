"Война посреди Европы": глава МИД Германии приехала на Донбасс

Министр иностранных дел Германии приехала в прифронтовую зону в Донецкой области. Анналена Бербок решила посетить село Широкино, которое фактически на линии столкновения.

Глава немецкого МИД во второй день своего визита в Украину отправилась на восток. Она хотела вживую увидеть ситуацию в зоне боевых действий и поговорить с местными жителями.

К теме Великобритания и Германия увеличат военный контингент в Восточной Европе

Бербок: Очень подавленный вид

Бербок пообщалась с украинскими военными о текущей ситуации. Рядом с линией столкновения она провела около 40 минут.

Министр отметила, что заброшенный поселок Широкино имеет "очень подавленный вид" и является "свидетельством факта, что посреди Европы идет война".

Перед вылетом в Киев глава МИД Германии отметила, что намерена выступить в поддержку руководства Украины в противостоянии с Россией.

Также она встречалась с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Даже имеет запланированные встречи с организациями волонтеров в Мариуполе.

Никаких инцидентов за это время не произошло. Более того, министра по соображениям безопасности даже одели в бронежилет и шлем.

Встреча Зеленского и Бербок: коротко

Владимир Зеленский и Анналена Бербок должны были увидеться в Украине. Однако встречу отменили, что спровоцировало много слухов.

Сначала СМИ начали утверждать, что встреча не состоялась из-за позиции Германии касательно оружия и "Северного потока-2. Мол, глава МИД так и не прокомментировала отказ от газопровода в случае вторжения России.

В МИД Украины опровергли слухи. Представитель министерства иностранных дел Украины отметил, что утверждение о том, что встреча не состоялась из-за политического сигнала не соответствуют действительности.

К слову – кого выберет Германия – Украину или Россию: смотрите видео