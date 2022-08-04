путин готов к переговорам, только называть их надо иначе

Когда говорят о готовности путина к переговорам, нужно всегда уточнять, к каким переговорам эта готовность.

Чего хочет кремль

Начать переговоры, чтобы застолбить за собой старые и новые оккупированные территории сначала временно, а потом навсегда? Да, к этому путин готов. Только это не переговоры называется. Это называется – капитуляция.

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Дырявая л*рва Шредер транслирует лживую пропаганду, подменяя переговоры об освобождении оккупированных территорий переговорами о капитуляции.

Целевая аудитория – европейский обыватель, который не будет понимать, зачем его правительство поддерживает войну в Украине, если путин готовы к переговорам.

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москву ждет капитуляция

Кто может хоть как-то влиять на европейские СМИ – прошу приложить все усилия, чтобы ложь о переговорах была разоблачена и в СМИ попала правдивая информация – ни к каким переговорам о деоккупации москва до сих пор не готова.

Переговоров не будет. Будет капитуляция. И это будет капитуляция московии.

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