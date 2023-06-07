Кремль не готов к войне на Белгородщине: почему Путину важнее оккупированные территории
Российские добровольцы заходят в новые населенные пункты в Белгородской области с целью освобождения территории России от террористического путинского режима. В то же время в Кремле делают вид, что вроде бы ничего не происходит и в стране все спокойно.
Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Глеб Пьяных. Он предположил, что российские добровольцы смогут дойти до Белгорода.
Обратите внимание Время слов истекло, – Галлямов объяснил, почему Путин не комментирует последние резонансные события.
Российскому диктатору Владимиру Путину важно удержать власть, поэтому удерживание Донецкой и Луганской областей – имиджевая акция. Ему нужно показать, что Россия смогла в 2014 году оккупировать эти территории и сейчас там вроде бы все стабильно.
Путинские пропагандисты будут создавать иллюзию того, что якобы на временных оккупированных территориях Украины мирная жизнь.
Когда Путин решится бороться с РДК и легионом "Свобода России": смотрите видео
Путин живет в иллюзии
Россия не готова в Белгородской области вести полноценную войну. Перебрасывать туда тысячи российских солдат, танков и т.д.
Кремлевский диктатор продолжает делать вид, что все "стабильно". А это значит, что Российский добровольческий корпус и легион "Свобода России" могут действовать свободно в Белгородской области.
Мы увидим, что не только из Шебекина бегут чиновники и правоохранители, но и будут бежать и из Белгорода. Ох, это будет зрелище,
– сказал Пьяных.
Путин будет по-прежнему молчать, раздавать медали за мужество и делать вид, что ничего не происходит. В то же время, военный преступник не будет останавливать войну в Украине. Он и дальше будет держаться за оккупированные территории, с которых, в конце концов, под давлением Вооруженных Сил Украины все равно придется отступать.
Все с этой российской властью понятно. Она не будет воевать в Белгороде и поэтому там открывается хорошее направление возможностей.
– отметил российский оппозиционный журналист.
По его мнению, рано или поздно Путин скажет, что пора заканчивать с добровольцами, прикажет ввести войска и сделать зачистку. И тогда на территории России начнется война в полный рост.
Последние новости о событиях в Белгородской области
- 9,77 км квадратных территории Белгородской области имеют неизвестный статус. Теперь эта территория стала серой зоной. Соответствующие изменения были зафиксированы на карте DeepState.
- Путинские власти официально признали, что Россия потеряла контроль над поселком Новая Таволжанка Шебекинского района. Перед этим РДК опубликовали видео из Новой Таволжанки, заявив, что они "здесь единственная власть".
- В ночь с 4 на 5 июня бойцы Российского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России" ликвидировали старшого оперативной группировкой "Белгород" Андрея Стесева. Он участвовал во многих захватнических войнах России на территории Ичкерии, Сирии и других "спецоперациях".