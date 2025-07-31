За минувшие сутки на фронте произошло 193 боевых столкновения. Самой горячей оставалась ситуация на Покровском направлении, где враг совершил почти полсотни атак, но понес значительные потери.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Россияне нанесли 70 авиаударов, сбросили 122 управляемые авиабомбы, совершили 5 557 обстрелов, в частности 64 – из РСЗО, и применили 3 472 дроны-камикадзе.

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Какова ситуация на фронте?

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях ВСУ отбили 32 атаки противника. Россияне нанесли 7 авиаударов, сбросили 17 КАБов и осуществили 317 артиллерийских обстрелов, из них 10 – из РСЗО.

Какая ситуация на Сумщине и Курщине: смотрите на карте

На Южно-Слобожанском направлении враг пытался прорваться 10 раз в районах Волчанска, Красного Первого и Каменки – все атаки отбиты.

На Купянском направлении противник провел 5 атак вблизи Кондрашовки, Загрызово и на направлении к Купянску – все безуспешно.

Что происходит на Купянском направлении: смотрите на карте

На Лиманском направлении оккупанты 20 раз штурмовали украинские позиции в районах Карповки, Нового Мира, Редкодуба, Ямполовки, Дибровы – в направлении Дроновки, Шандриголового, Ольговки, Ямполя.

На Северском направлении украинские силы остановили 13 атак возле Григорьевки, Серебрянки, Выемки, Звановки и Федоровки.

На Краматорском направлении враг совершил 7 атак в районах Часового Яра, Миньковки, Новомаркового, Бондарного и Предтечиного.

На Торецком направлении ВСУ отбили 14 атак вблизи Торецка, Александро-Шультино, Щербиновки, Александро-Калинового, Степановки, Белой Горы и Плещеевки.

Оккупанты активно атакуют на Торецком направлении: смотрите на карте

На Покровском направлении самый горячий участок фронта – 49 штурмовых действий. Враг атаковал Попов Яр, Федоровку, Новоэкономичное, Луч, Лисовку, Зверевку, Котлино, Удачное, Ореховое – в направлениях Бойковки, Покровска, Родинского, Красного Лимана, Новоукраинки и Дачного.

Больше всего атак россияне совершили на Покровском направлении: смотрите на карте

На Новопавловском направлении оккупанты атаковали 24 раза в районах Запорожья, Комара, Перестройки, Поддубного, Малиевки, Федоровки, Шевченко и Новополя.

На Гуляйпольском направлении зафиксирована 1 атака вблизи Малиновки – враг отступил.

На Ореховском направлении оккупанты попытались прорваться возле Плавней – безрезультатно.

На Приднепровском направлении ВСУ остановили 3 атаки противника.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.