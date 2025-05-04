Глава Кремля Владимир Путин объяснил, почему Россия не начала полномасштабное вторжение в Украину еще в 2014 году. По его словам, тогда страна была слишком слабой для противостояния с Западом.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Владимира Путина в интервью для российских СМИ.

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Почему Россия не напала на Украину в 2014 году

Путин заявил, что Россия не начала полномасштабную войну против Украины в 2014 году из-за собственной слабости. По его словам, на тот момент Москва не имела достаточно ресурсов для фронтального столкновения с "коллективным Западом".

Мы не могли перейти к резким действиям, не проведя соответствующую работу в сфере безопасности, вооруженных сил, экономики и финансов,

– отметил Путин.

Более того, по словам Путина, Россия якобы с 2014 года сделала сильный рывок благодаря тем санкциям, которые Запад ввел после крымских событий.

Российский диктатор не обошел и тему минских договоренностей. По его словам, Россия вроде бы согласилась на минские соглашения по Украине, потому что в них хотелось верить.

Москва, подписывая эти договоренности, рассчитывала на их соблюдение, но страну просто надули,

– отметил Путин.

Он также заявил, что Кремль "искренне пытался" решить конфликт на Донбассе мирным путем, однако, по его мнению, "другая сторона думала иначе". Именно поэтому, по словам Путина, решение о начале так называемой "специальной военной операции" было принято только в 2022 году.

Кроме того, российский диктатор заявил, что сегодня Россия якобы самостоятельно противостоит "всему коллективному Западу". Он отметил, что этот опыт должен стать уроком для страны-агрессора в будущем.

Напомним, что недавно Путин поблагодарил солдат КНДР, которые принимали участие в боях в Курской области. На этом фоне довольно странно звучат заявления о том, что Россия самостоятельно противостоит "коллективному Западу".