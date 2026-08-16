Уже произошло много изменений, – Федоров объявил о новом этапе войны

Украина уже вступила в новый этап войны, который характеризуется стремительным развитием дронов, автономных систем и роботизации фронта. За последние полгода на поле боя произошло много изменений, а в перспективе люди будут все больше отходить от непосредственного участия в боевых действиях.

Об этом в интервью ирландскому журналисту Каолану Робертсону заявил бывший министр обороны Михаил Федоров.

Что сказал Федоров о будущем войны?

Экс-министр обороны Украины Михаил Федоров отметил, что характер боевых действий уже существенно изменился, а насыщенность фронта беспилотными системами продолжает расти. По его оценке, передвижение людей в зоне боевых действий будет становиться все более сложным, поскольку количество дронов в воздухе и на земле может вырасти в разы.

В таких условиях, считает Федоров, война постепенно переходит от противостояния преимущественно живой силы и традиционной техники к масштабному использованию автономных систем.

Я думаю, что нас ждет новый этап войны, где мы уже видим большой список изменений, произошедших за последние полгода. Мы видим, что "Шахеды", если говорить о новой сфере войны – воздухе, – стали совсем другими. Россия начала использовать "Шахеды" с реактивным двигателем, УАБы с новыми антеннами. Россия пытается изолировать наши прифронтовые регионы, уничтожить нашу экономику, энергетику. С другой стороны, мы проводим ударные операции и изолируем Крым и логистику нашего врага. То есть ситуация кардинально меняется каждый день,

– заявил Федоров.

Одним из ключевых направлений следующего этапа войны Федоров назвал противостояние беспилотных систем. Речь идет о ситуации, когда автономные дроны смогут самостоятельно обнаруживать и уничтожать другие воздушные цели.

"И мы дойдем до того, что видим сегодня: воздушные цели сбивают в первую очередь не ракеты, а другие дроны. То есть мы дойдем до этапа, когда автономные дроны будут сражаться с автономными дронами. Мы дойдем до этапа, когда роботизация фронта станет тотальной", – подчеркнул Федоров.

Он прогнозирует, что технологии постепенно будут охватывать не только воздушное пространство. Речь идет о наземных роботизированных комплексах, датчиках, системах связи и программном обеспечении, которые позволят выполнять все больше боевых задач без непосредственного участия человека.

Фактически, по его словам, люди останутся операторами и планировщиками, тогда как значительную часть непосредственной работы будут выполнять машины.

И, по сути, это будет война роботов-дронов против роботов-дронов, которыми управляют люди, которые разрабатывают определенные операции, постоянно совершенствуют программное обеспечение и благодаря научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам (R&D), в том числе роботизированным, создают другие продукты. То есть нас ждет, если война будет продолжаться месяцами и годами, совершенно иная ситуация – тотальная роботизация и использование искусственного интеллекта,

– пояснил Федоров.

Отдельно он подчеркнул, что Украина не должна позволить России получить преимущество в сфере военных технологий. По его словам, речь идет не только о производстве большего количества дронов, но и о развитии программного обеспечения, автономности, связи и систем управления.

Федоров подчеркнул, что Украина должна одновременно уничтожать технологические возможности противника и развивать собственные решения.

Он также подчеркнул необходимость максимально заменять людей на передовой роботизированными системами. Это, по его словам, позволит снизить риски для военнослужащих и одновременно увеличить технологические возможности Сил обороны.

Напомним, в ходе интервью Федоров подтвердил, что поддерживает контакты с американским предпринимателем Илоном Маском, с которым общается уже более четырех лет. По его словам, за это время им удалось решить немало сложных вопросов и найти взаимопонимание.

Он также отметил, что даже в ситуациях, когда позиции сторон существенно различались, им часто удавалось найти общее решение.