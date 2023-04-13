Мир реагирует на казнь военного, на видео узнали ЧВК "Вагнера": хронология 414 дня войны

Россия продолжает кровавую войну против Украины. Российские солдаты совершают военные преступления, терроризируют мирное население и пытаются идти в наступление. Между тем, ВСУ держат оборону и отбивают атаки врага по линии столкновения, параллельно готовясь к контрнаступлению.

24 Канал собрал главные события 13 апреля в один материал. Что происходит на фронте, в тылу, на оккупированных территориях и на международной арене читайте ниже.

Днем раньше Казнь украинского пленника, арест Гершковича одобрил Путин: хронология 413 дня войны

Всемирный банк, МВФ и G7 согласовали выделение 115 миллиардов долларов на поддержку Украины на 4 года.Правозащитник из Gulagu.net Владимир Осечкин сконтактировал с бежавшим в Норвегию Андреем Медведевым – наемником ЧВК "Вагнера" и показал ему видео с казнью украинского военного. По его словам, тот узнал на видео сверхжестокого убийства своих "коллег-вагнеровцев". Сейчас Осечкин собирает конкретную информацию об извергах на видео и обещает 3 тысячи евро за нее.Президент Чехии Петр Павел отреагировал на сверхжестокие кадры казни украинского плененного российскими извергами. Он убежден, что если видео настоящее, то России место в одном ряду с ИГИЛ – международной террористической организацией.Дмитрий Кулеба заявил, что Россия совершает зверства, которые мир не видел со времен Второй мировой войны. Он призвал конвертировать шок от зверства россиян в реальные действия. В частности, ускорить поставки оружия и боеприпасов, ужесточить санкции против России и создать специальный трибунал. А еще исключить Россию из Совбеза ООН и организации в целом.Советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко упрекнул Венгрию в том, что Будапешт дальше держится за российские энергоносители. По его словам, венгры буквально платят за нож, которым отрезали голову украинскому солдату.