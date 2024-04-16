Взрывы в Хмельницкой области, планы по помощи Украине от США: хронология 783 дня войны

Россия продолжает атаковать мирные украинские города, подвергнув опасности гражданских жителей. Наши воины дают достойный отпор оккупантам, нейтрализуют вражеские войска и технику.

Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 783 дня. О главных событиях этих суток – читайте в материале 24 Канала.

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