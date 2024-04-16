Взрывы в Хмельницкой области, планы по помощи Украине от США: хронология 783 дня войны
Россия продолжает атаковать мирные украинские города, подвергнув опасности гражданских жителей. Наши воины дают достойный отпор оккупантам, нейтрализуют вражеские войска и технику.
Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 783 дня. О главных событиях этих суток – читайте в материале 24 Канала.
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Оккупанты готовятся давать отпор рейдам, которые проводят российские добровольцы на территории приграничных областей России. Российские войска могут представлять угрозу для севера Харьковской области, а также Сумщины и Черниговщины. Сейчас создается скелет этой группировки, а дальше она будет только "наращивать мышцы". Основой войск должны стать подразделения, которые входят в новосозданный Ленинградский округ. Пока неизвестно, связано ли все это с возможным усилением мобилизации в России. Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон обнародовал планы передачи иностранной поддержки. Так, он представил 4 отдельные законопроекты о помощи Украине, Израилю, Тайваню и финансировании национальной безопасности. По словам двух республиканцев, которые находились на встрече, план заключается в том, чтобы переместить 4 законопроекты под одну процедурную норму, которая бы позволила процесс внесения поправок. Впоследствии Джонсон подтвердил эту информацию. Он отметил, что на этой неделе они рассмотрят отдельные законопроекты со структурированным и содержательным процессом внесения поправок: Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили 16 апреля, в 00:12. А об отбое известили в 02:39. Силы ПВО предупреждали об угрозе атаки вражескими беспилотниками. За несколько минут до отбоя корреспонденты Общественного проинформировали в сети о взрывах в Хмельницкой области.
Россия создает новую группировку
Джонсон рассказал о плане помощи Украине и Израилю
В Хмельницкой области слышали взрывы
Оккупанты готовятся давать отпор рейдам, которые проводят российские добровольцы на территории приграничных областей России.
Российские войска могут представлять угрозу для севера Харьковской области, а также Сумщины и Черниговщины. Сейчас создается скелет этой группировки, а дальше она будет только "наращивать мышцы".
Основой войск должны стать подразделения, которые входят в новосозданный Ленинградский округ. Пока неизвестно, связано ли все это с возможным усилением мобилизации в России.
Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов Майк Джонсон обнародовал планы передачи иностранной поддержки. Так, он представил 4 отдельные законопроекты о помощи Украине, Израилю, Тайваню и финансировании национальной безопасности.
По словам двух республиканцев, которые находились на встрече, план заключается в том, чтобы переместить 4 законопроекты под одну процедурную норму, которая бы позволила процесс внесения поправок.
Впоследствии Джонсон подтвердил эту информацию.
Он отметил, что на этой неделе они рассмотрят отдельные законопроекты со структурированным и содержательным процессом внесения поправок:
Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили 16 апреля, в 00:12. А об отбое известили в 02:39. Силы ПВО предупреждали об угрозе атаки вражескими беспилотниками.
За несколько минут до отбоя корреспонденты Общественного проинформировали в сети о взрывах в Хмельницкой области.