Ключевой фактор упущен , – в Легионе "Свобода России" раскрыли стратегическую ошибку Путина

Россияне надеялись, что смогут захватить Киев за три дня, но их планы не оправдались. Это не единственный просчет врага, который никогда не позволит ему победить в войне.

Несмотря на это, не следует забывать, что определенную ошибку допустила и Украина. Как отметил 24 Каналу заместитель командира Легиона "Свобода России" Максимилиан Андронников с позывным "Цезарь", сначала все мы думали, что большие потери заставят противника остановиться, но это не так.

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Каким хитрым способом Россия хочет привлечь людей в армию?

Украина – это цивилизованная страна, где человеческая жизнь имеет большую ценность, но этого не скажешь о России. Поэтому думать, что противник, потеряв в бою 100 тысяч, 200 тысяч или даже миллион, – остановится – совершенно неправильно. Он не думает такими категориями.

Для него человеческая жизнь имеет ценность только в экономическом плане. Российское командование оценивает свои потери лишь с точки зрения того,, сколько им понадобится потратить, чтобы поставить в строй еще 100 тысяч солдат,

— отметил военный.

Однако становится совершенно ясно, что последствия войны проникли вглубь российского общества. За последние месяцы противник прилагает очень серьезные усилия для пополнения резервов. Ведь потери превышают уровень пополнения, который Россия может себе позволить.

Военный назвал главную ошибку Путина: смотрите видео

"В ход идут различные трюки,, которые мы уже видим. Например, взялись за студентов, а это очень печальная и ошибочная практика, потому что студенты – это будущее нации, это будущая интеллектуальная элита. В России привлекают к войне студента, который проучился всего 1-3 года. Его бросают в окоп, хотя обещают должность оператора БпЛА, но на самом деле через несколько недель он попадет на штурм, на котором и погибнет", – подчеркнул заместитель командира Легиона "Свобода России".

То есть сейчас под видом вербовки сотрудников ИТ-компаний, под видом вербовки мужчин за границу, куда-то в Беларусь, Корею или в Китай, – они пытаются любым способом пополнить свои ряды "пушечным мясом".

В чем больше всего ошибся Путин?

По мнению военного, даже такие хитрые методы ничего не принесут России. Это становится понятно, если вспомнить о частичной мобилизации, которую объявил Путин осенью 2022 года

Диктатор пошел на такой непопулярный шаг, чтобы привлечь людей. Путин смог быстро нарастить ударные возможности, повысить плотность войск на фронте и начать потихоньку продвигаться. Но сегодня подобное решение ему не поможет.

Фактор времени, который является важнейшим фактором на войне, – уже утрачен. Ну, пусть он сейчас выставит еще 200 тысяч человек, или даже 500. Это создаст нам определенные проблемы, но у Путина этих проблем будет еще больше,

– подчеркнул военный.

Он объяснил, что чем больше солдат находится на одном участке фронта, тем легче их поразить. Снаряд, который попадает в блиндаж, теперь будет уничтожать не двух-трех человек, а пять-шесть солдат противника. Также понадобится вдвое больше еды, воды, боеприпасов для того, чтобы поддерживать такую же интенсивность боевых действий.

Смотрите, как прекрасно сейчас развивается ситуация с депо-забастовками на НПЗ, по инфраструктуре, которая отвечает за транспортировку, продажу нефти. Далее идут депо-забастовки по объектам военно-промышленного комплекса,

– добавил "Цезарь".

Еще один важный фактор, который использует Украина, – это уничтожение прифронтовой логистики. Противнику все сложнее подвозить топливо, боеприпасы, проводить ротации. Большие потери только усугубляют все проблемы. Как известно, у противника на двух убитых – один раненый. То есть Путин превзошел так называемые печальные "достижения" предыдущей войны.

Что говорит Путин о ходе войны с Украиной?

Российский диктатор обнародовал заявление после того,, как к нему с открытым письмом обратился Владимир Зеленский. В нем глава Кремля отверг предложение украинского президента о мире и двусторонней встрече. Путин цинично заявил, что "не видит в ней смысла".

На следующий день диктатор выступил со своим обращением, ко в основном адресовал российским оккупантам на фронте. Он призвал их "продолжать работать" и добавил, что якобы вся страна «гордится ими». Также Путин вновь упрекнул Украину за то, что она "перешла к публичной дискуссии".

Еще спустя некоторое время о прекращении войны высказался пресс-секретарь Владимира Путина. Со своей стороны, Дмитрий Песков назвал еще одну причину, почему бои якобы не могут прекратиться. По его словам, атаки Украины на Крым "осложнили попытки мирного урегулирования".