Циничный удар россиян по Киеву и Запорожью: хронология 1060 дня войны
В Украине продолжаются 1060 сутки полномасштабной войны. Силы обороны продолжают сдерживать натиск российских войск чуть ли не на всех участках фронта.
О ситуации на фронте, потери врага, заявления украинских и западных чиновников и другие события, произошедшие в течение этих суток – читайте в хронологии 24 Канала.
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Россия нанесла массированный удар по Киеву утром 18 января. В результате атаки пострадал Шевченковский район. Есть частичное разрушение административного здания, здания бизнес-центра, и магазина. Поврежден магистральный водопровод. В одном из зданий обнаружен пожар, который уже локализован, Предварительно погибли 3 человека, еще трое ранены. Утром 18 января российские войска нанесли удар баллистикой по Запорожью. Глава ОВА Иван Федоров рассказал подробности. Он поделился, что враг ударил по центру областного центра. Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов. Повреждены жилые дома и частный транспорт. Ранены два человека. Ночью 18 января дроны атаковали нефтебазу в Узловском районе Тульской области. Там возник масштабный пожар. Также в сети пишут, что под удар попали склады возле станции Дедилово. В сети распространялась информация, что россияне якобы зашли в Покровск. В ОСУВ "Хортица" опровергли слухи о присутствии россиян в Покровске, назвав их ложными.
Оккупанты нанесли массированный удар по Киеву
– сообщили в ГСЧС.
Россияне ударили по Запорожью
Дроны атаковали нефтебазу в Тульской области
В ОСУВ "Хортица" опровергли информацию о россиянах в Покровске
Россия нанесла массированный удар по Киеву утром 18 января. В результате атаки пострадал Шевченковский район.
Есть частичное разрушение административного здания, здания бизнес-центра, и магазина. Поврежден магистральный водопровод. В одном из зданий обнаружен пожар, который уже локализован,
Предварительно погибли 3 человека, еще трое ранены.
Утром 18 января российские войска нанесли удар баллистикой по Запорожью. Глава ОВА Иван Федоров рассказал подробности.
Он поделился, что враг ударил по центру областного центра. Частично разрушено админздание одного из промышленных объектов. Повреждены жилые дома и частный транспорт. Ранены два человека.
Ночью 18 января дроны атаковали нефтебазу в Узловском районе Тульской области. Там возник масштабный пожар.
Также в сети пишут, что под удар попали склады возле станции Дедилово.
В сети распространялась информация, что россияне якобы зашли в Покровск.
В ОСУВ "Хортица" опровергли слухи о присутствии россиян в Покровске, назвав их ложными.