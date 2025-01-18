Циничный удар россиян по Киеву и Запорожью: хронология 1060 дня войны

В Украине продолжаются 1060 сутки полномасштабной войны. Силы обороны продолжают сдерживать натиск российских войск чуть ли не на всех участках фронта.

О ситуации на фронте, потери врага, заявления украинских и западных чиновников и другие события, произошедшие в течение этих суток – читайте в хронологии 24 Канала.

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