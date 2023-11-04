Помощь от США, вопрос усиления мобилизации: хронология 619 дня войны

Кремль не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ активно уничтожают врага. Наши военные каждый день пытаются отвоевать у оккупантов нашу землю.

Какая ситуация 4 ноября на фронте и дипломатии – читайте в хронологии 24 Канала на 619 день войны.

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