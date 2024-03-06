Россия атаковала Украину "Шахедами", в Сумах есть пострадавшие: хронология 742 дня войны

6 марта 2024, 06:46
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Оккупанты продолжают наносить удары по мирным объектам, нарушая законы и обычаи войны. В то же время наши защитники делают все возможное, чтобы дать врагу достойный отпор на всех направлениях фронта.

Наше государство противостоит России в полномасштабной войне уже 742 день. О главных событиях этих суток – читайте в материале 24 Канала.

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06:41, 06 марта

В Сумах зафиксировали три прилета в результате атаки "Шахедами", есть пострадавшие

В результате вражеской атаки дронами-камикадзе в Сумах зафиксировали три прилета. Городская военная администрация сообщила, что на местах попадания работают все аварийно-спасательные службы.

01:49, 06 марта

Россия ночью массированно атаковала Украину "Шахедами"

Оккупанты запустили "Шахеды" по городам Украины. Враги били с Черного моря. Власти призвали людей находиться в укрытиях.

01:07, 06 марта

Зеленский просит оружие, а не войска США, - Белый дом

Представитель Белого дома отметил, что украинский президент никогда не просил, чтобы иностранные войска воевали за его страну. Кирби подчеркнул, что это хотят делать лично он и его войска, но тогда Украине нужны средства, и вот здесь США нужно помочь народу Украины.

Автор: Ярослав Погончук