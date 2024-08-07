"Шахеды" атаковали Украину: хронология 896 дня войны

Россия продолжает атаковать мирные города Украины и пытается продвигаться на фронте. Силы обороны прилагают титанические усилия, чтобы выбить оккупантов с украинской земли.

Продолжаются 896 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. О главных событиях этих суток, ситуацию на фронте, потери России, победы на международной арене – читайте в материале 24 Канала.

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