"Шахеды" атаковали Украину: хронология 896 дня войны
Россия продолжает атаковать мирные города Украины и пытается продвигаться на фронте. Силы обороны прилагают титанические усилия, чтобы выбить оккупантов с украинской земли.
Продолжаются 896 сутки полномасштабного вторжения России в Украину. О главных событиях этих суток, ситуацию на фронте, потери России, победы на международной арене – читайте в материале 24 Канала.
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Ночью на Хмельнитчине раздавались взрывы. Область атаковали российские "Шахеды". Пока нет официальной информации о последствиях взрывов в Хмельницком. Нигер разрывает дипломатические отношения с Украиной из-за обвинений в агрессии и поддержке террористов. Об этом заявил на телевидении представитель правительства Амаду Абдурахман. Правительство Республики Нигер, полностью солидаризируясь с правительством и народом Мали, решает, руководствуясь полным суверенитетом, немедленно разорвать дипломатические отношения между Республикой Нигер и Украиной,
Взрывы в Хмельницкой области
Нигер разрывает дипломатические отношения с Украиной
– заявил Абдурахман.
Ночью на Хмельнитчине раздавались взрывы. Область атаковали российские "Шахеды".
Пока нет официальной информации о последствиях взрывов в Хмельницком.
Нигер разрывает дипломатические отношения с Украиной из-за обвинений в агрессии и поддержке террористов. Об этом заявил на телевидении представитель правительства Амаду Абдурахман.
Правительство Республики Нигер, полностью солидаризируясь с правительством и народом Мали, решает, руководствуясь полным суверенитетом, немедленно разорвать дипломатические отношения между Республикой Нигер и Украиной,