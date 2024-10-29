Россия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами": хронология 979 дня войны
В Украине продолжаются 979 сутки полномасштабной войны. Украинские защитники продолжают сдерживать и давать достойный отпор оккупационным войскам России, которые наступают вдоль всей линии фронта.
Об актуальной ситуации на фронте, последствия российских атак, достижения Украины на международной арене, новые военные преступления россиян, главные новости 29 октября – пишет 24 Канал.
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В Киеве в результате атаки дронов 29 октября зафиксировано падение обломков в Соломенском районе Киева. Есть информация о возгорании автомобилей, жилого здания и торгового помещения. По информации от городского головы Виталия Кличко, в результате российской атаки пострадали 2 человека. В ночь на 29 октября российские войска в очередной раз атаковали Харьков КАБами. В результате чего в Основянском районе повреждено более 20 домов. По состоянию на 5 утра известно о 4 погибших. Продолжаются работы по разбору завалов. По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, там могут быть люди, в том числе и дети. По информации аналитиков DeepState, россияне в Донецкой области продвинулись в Новоселидовке, Богоявленке, Катериновке, возле Острого и Шахтерского.
Обломки "Шахедов" упали в одном из районов Киева
Россияне атаковали Харьков КАБами
Россия продвинулась в нескольких селах Донецкой области
В Киеве в результате атаки дронов 29 октября зафиксировано падение обломков в Соломенском районе Киева. Есть информация о возгорании автомобилей, жилого здания и торгового помещения.
По информации от городского головы Виталия Кличко, в результате российской атаки пострадали 2 человека.
В ночь на 29 октября российские войска в очередной раз атаковали Харьков КАБами. В результате чего в Основянском районе повреждено более 20 домов.
По состоянию на 5 утра известно о 4 погибших. Продолжаются работы по разбору завалов. По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, там могут быть люди, в том числе и дети.
По информации аналитиков DeepState, россияне в Донецкой области продвинулись в Новоселидовке, Богоявленке, Катериновке, возле Острого и Шахтерского.