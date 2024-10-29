Россия в очередной раз атаковала Украину "Шахедами": хронология 979 дня войны

В Украине продолжаются 979 сутки полномасштабной войны. Украинские защитники продолжают сдерживать и давать достойный отпор оккупационным войскам России, которые наступают вдоль всей линии фронта.

Об актуальной ситуации на фронте, последствия российских атак, достижения Украины на международной арене, новые военные преступления россиян, главные новости 29 октября – пишет 24 Канал.

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