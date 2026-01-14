Поражены тысячи оккупантов, убытки на миллиарды: в Нацгвардии рассказали об эффективности БпЛА

Командующий Нацгвардии рассказал об эффективности украинских дронов. По его словам, это один из ключевых факторов эффективного поражения противника и достижения результатов на поле боя.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко.

Насколько эффективны беспилотники Нацгвардии?

Пивненко рассказал, что за период полномасштабного вторжения России в Украину в результате применения подразделениями НГУ дронов различного типа подтверждено поражение более 126 тысяч целей противника, в частности:

2 432 танка,

4 187 боевых бронированных машин,

869 самоходных артиллерийских установок,

218 средств ПВО,

326 РСЗО,

10 493 артиллерийские системы,

8 603 единицы автомобильной техники,

3 845 единиц специальной техники,

813 складов горюче-смазочных материалов и боеприпасов,

2 111 единиц инженерной техники,

52 082 огневые позиции и фортификационные сооружения.

Кроме того, поражены тысячи пехотинцев противника и другие важные цели. Ориентировочная стоимость нанесенных противнику потерь превышает 18,2 миллиарда долларов.

Эти результаты – следствие системной работы, профессиональной подготовки личного состава и постоянного развития беспилотной составляющей,

– подчеркнул Пивненко.

Он добавил, что Национальная гвардия Украины постоянно меняет и совершенствует программы подготовки, интегрируя реальный боевой опыт и наработки с поля боя.

При содействии Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко и благодаря слаженной работе на всех уровнях применения беспилотных систем масштабируется, и является неотъемлемой составляющей возможностей защитников.

Что известно о потерях врага на войне?