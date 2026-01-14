Укр Рус
24 Канал Новости Украины Поражены тысячи оккупантов, убытки на миллиарды: в Нацгвардии рассказали об эффективности БпЛА
14 января, 20:01
3

Поражены тысячи оккупантов, убытки на миллиарды: в Нацгвардии рассказали об эффективности БпЛА

Тимур Еремьянц
Основные тезисы
  • С помощью дронов Нацгвардии подтверждено поражение более 126 тысяч целей, включая 2 432 танка и 4 187 бронемашин.
  • Ориентировочная стоимость потерь противника от применения дронов превышает 18,2 миллиарда долларов.

Командующий Нацгвардии рассказал об эффективности украинских дронов. По его словам, это один из ключевых факторов эффективного поражения противника и достижения результатов на поле боя.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на командующего Национальной гвардии Украины Александра Пивненко.

Смотрите также "В дронщики я попал случайно": как разработчик игр "Эйр" стал аэроразведчиком

Насколько эффективны беспилотники Нацгвардии?

Пивненко рассказал, что за период полномасштабного вторжения России в Украину в результате применения подразделениями НГУ дронов различного типа подтверждено поражение более 126 тысяч целей противника, в частности:

  • 2 432 танка,
  • 4 187 боевых бронированных машин,
  • 869 самоходных артиллерийских установок,
  • 218 средств ПВО,
  • 326 РСЗО,
  • 10 493 артиллерийские системы,
  • 8 603 единицы автомобильной техники,
  • 3 845 единиц специальной техники,
  • 813 складов горюче-смазочных материалов и боеприпасов,
  • 2 111 единиц инженерной техники,
  • 52 082 огневые позиции и фортификационные сооружения.

Кроме того, поражены тысячи пехотинцев противника и другие важные цели. Ориентировочная стоимость нанесенных противнику потерь превышает 18,2 миллиарда долларов.

Эти результаты – следствие системной работы, профессиональной подготовки личного состава и постоянного развития беспилотной составляющей,
– подчеркнул Пивненко.

Он добавил, что Национальная гвардия Украины постоянно меняет и совершенствует программы подготовки, интегрируя реальный боевой опыт и наработки с поля боя.

При содействии Министра внутренних дел Украины Игоря Клименко и благодаря слаженной работе на всех уровнях применения беспилотных систем масштабируется, и является неотъемлемой составляющей возможностей защитников.

Что известно о потерях врага на войне?

  • Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил в разговоре с 24 Каналом детали атаки на завод врага "Атлант Аэро" в Таганроге, который производит беспилотники.

  • По словам Ступака, Россия производит широкую номенклатуру беспилотников – "Молнии", "Бандероли", "Герани". Только "Гераней" – в модификации "Шахеда" – уже 7 различных вариантов. Их могли изготавливать на пораженном заводе в Таганроге, так же как и различное комплектование к беспилотникам.

  • К слову, за сутки 13 января Силы обороны уничтожили 990 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 1 221 940 солдат, 11 550 танков и 23 902 боевых бронированных машин.