Ночная атака Одессы и смерть экс-нардепа Барны на фронте: хронология 420 дня войны

Российские оккупанты продолжают терроризировать гражданское население, нанося удары по гражданской инфраструктуре. Не лучше ситуация и на фронте, где наши защитник уже 420 дней подряд дают отпор врагу.

О ключевых событиях среды, 19 апреля, читайте в материале 24 Канала.

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05:25 В Мариуполе в последнее время фиксируется перемещение российской военной техники. Оккупанты готовятся к контрнаступлению ВСУ и занимают выжидательную позицию.

03:38 В Одесском РВА сообщили детали ночной атаки беспилотниками по региону. Большинство воздушных целей врага удалось сбить сил ПВО. Однако, к сожалению, есть и попадание по объекту общественной инфраструктуры.

02:00 В Одессе раздались взрывы. Предварительно работало ПВО. Регион с Юга враг атаковал "Шахидами".

00:34 На войне погиб военный и бывший народный депутат Олег Барна.

00:25 Во вторник, 18 апреля, скончался Начальник военной администрации Николаевки Донецкой области Юрий Подлесный. Через несколько недель ему исполнилось бы 49 лет. Причина – неизлечимая болезнь.

00:08 Наемник ЧВК "Вагнера" вернулся с фронта и убил человека. Ранее россиянин уже был осужден за подобное преступление.