Враг снова атаковал "Шахедами": хронология 648 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ дают мощный ответ противнику. Наши военные сдерживают наступление оккупантов и освобождают захваченные земли.

Какая ситуация на фронте, в дипломатии, какие страны оказывают Украине военную помощь – читайте в тексте 24 канала.

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