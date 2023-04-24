Взрывы в оккупированном Севастополе, тревога на Запорожье: хронология 425 дня войны
24 апреля 2023, 06:24Читати новину українською
Полномасштабная война в Украине длится уже 425 дней. Российские захватчики не оставляют попыток оккупировать еще больше наших территорий, обстреливают населенные пункты и убивают мирных людей. Украинские защитники постоянно уничтожают агрессора.
О борьбе украинцев на фронте и международной арене, главных событиях 24 апреля рассказывает 24 Канал.
Читайте также Обстрел Херсонщины авиабомбами, сбитые вражеские "птички": хронология 424 дня войны04:08 Так называемая оккупационная "администрация" Севастополя заявила об атаке надводных беспилотников. В сети сообщают о, по меньшей мере, двух громких взрывах в городе. По предварительным данным, они прогремели около 03:31 и 3:44. Также раздается стрельба.
В Севастополе прогремели взрывы: смотрите видео
Взрывы в Севастополе: смотрите видео03:18 Отбой тревоги.02:45 В пригороде Запорожья слышны взрывы. В области объявили воздушную тревогу.00:35 Владимир Зеленский в интервью заявил, что Украина не может отказаться от защиты Бахмута, потому что это расширит фронт. Также он отметил, что захват города может открыть России плацдарм для наступления на Краматорск и Славянск.00:04 Monitor сообщает о взрывах в Краматорске.