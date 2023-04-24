Взрывы в оккупированном Севастополе, тревога на Запорожье: хронология 425 дня войны

Полномасштабная война в Украине длится уже 425 дней. Российские захватчики не оставляют попыток оккупировать еще больше наших территорий, обстреливают населенные пункты и убивают мирных людей. Украинские защитники постоянно уничтожают агрессора.

О борьбе украинцев на фронте и международной арене, главных событиях 24 апреля рассказывает 24 Канал.

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Так называемая оккупационная "администрация" Севастополя заявила об атаке надводных беспилотников. В сети сообщают о, по меньшей мере, двух громких взрывах в городе. По предварительным данным, они прогремели около 03:31 и 3:44. Также раздается стрельба.

В Севастополе прогремели взрывы: смотрите видео

Взрывы в Севастополе: смотрите видео

Отбой тревоги.В пригороде Запорожья слышны взрывы. В области объявили воздушную тревогу.Владимир Зеленский в интервью заявил, что Украина не может отказаться от защиты Бахмута, потому что это расширит фронт. Также он отметил, что захват города может открыть России плацдарм для наступления на Краматорск и Славянск.Monitor сообщает о взрывах в Краматорске.