В Путина фантазируют о "9 мая" в войне против Украины

В Кремле не оставляют идеи военной победы над Украиной. На этот раз циничное заявление выдал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Представитель президента России заявил, что так называемый "день победы" в войне против Украины точно будет. Слова Пескова обнародовали российские СМИ, передает 24 Канал.

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Песков о войне в Украине

"9 мая" в украинском конфликте наступит обязательно,

– заявил Песков.

Он добавил, что оккупанты для этого сейчас рискуют своей жизнью. Песков добавил, что российские солдаты "не жалеют своих жизней", чтобы приблизить "день победы".

Кроме этого представитель Путина рассказал, что никакого мирного саммита по Украине с участием России пока не готовится. Песков пожаловался на то, что с Киевом нельзя разговаривать, и более того – доверять. Не обошел он и упоминания об "антиРоссии".

К слову, недавно Дмитрий Песков жаловался на приближение "холодной войны". Таким образом представитель Путина отреагировал на решение США усилить Германию дальнобойными ракетами Tomahawk. В Европе такого оружия не было с 1980-х, а в Германии – именно с конца Холодной войны.