Путин заявил, что Россия не пойдет на уступки ради мира

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва не намерена уступать в вопросе завершения войны против Украины. Он цинично подчеркнул, что России якобы "ничего чужого не нужно", однако "своего" она отдавать не собирается.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на заявление главы Кремля 6 марта. Он его сделал во время встречи с представителями фонда "Защитники отечества".

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Путин заявил, что Россия не отдаст "своего" в войне против Украины

Одна из присутствующих, мать погибшего российского военного из оккупированного Крыма Ольга Дорохина, заявила, что семьи оккупантов "ждут победы и мира", но не должны идти на уступки.

А мы и не собираемся этого делать. Мы должны выбрать для себя такой вариант мира, который бы нас устраивал и который бы обеспечивал спокойствие для нашей страны на длительную историческую перспективу. Нам ничего чужого не нужно, но своего не отдадим,

– сказал Путин.

Также он добавил, что России нужен "такой вариант мира, который гарантирует ее стабильное развитие в безопасности". При этом диктатор снова прибегнул к историческим параллелям, заявив, что "некоторые до сих пор хотят вернуться к временам Наполеона, забывая, чем это закончилось".

Заявления Путина в очередной раз демонстрируют, что Кремль не рассматривает никакого реального мирного урегулирования, а продолжает оправдывать агрессию против Украины псевдоисторическими нарративами.

К слову, спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что Украина во время встречи Зеленского и Трампа в Белом доме хотела переманить администрацию американского президента на свою сторону в борьбе против России.

Келлог отметил, что ссора между Зеленским и Трампом возникла из-за разных видений относительно завершения войны в Украине.

В то же время Трамп и Путин ведут непубличные переговоры, которые могут касаться приостановления огня, выборов в Украине и подписания пакта.

После инаугурации Трампа его администрация начала активное давление на Украину, тогда как Россия совсем не демонстрирует готовности к миру.

В свою очередь, Зеленский в очередной раз подчеркивает, что готов идти на уступки ради мира, тогда как Путин требует капитуляции Украины и ухода НАТО из Восточной Европы.