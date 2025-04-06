Россияне не готовят масштабное наступление с севера, но риски остаются, – ОТУВ "Северск"

Российская армия продолжает обстрелы приграничья, однако признаков формирования мощной ударной группировки у северной границы Украины пока нет. Военные фиксируют движение отдельных вражеских сил и готовятся к возможным сценариям.

Об этом рассказал представитель ОТУВ "Северск" Вадим Мисник в интервью Общественному, передает 24 Канал. По его словам, украинские военные внимательно следят за ситуацией и фиксируют присутствие подразделений россиян вблизи границы.

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На севере Украины пока нет признаков наступления

Речь идет о сотнях километров пограничной линии, вдоль которой россияне перебрасывают отдельные силы. В то же время, отмечает Мысник, в настоящее время нет четких признаков подготовки к масштабному наступлению со стороны севера.

Мы контролируем ситуацию, видим, как перебрасываются определенные силы. Но формирование мощной группировки пока не наблюдается. Мы готовимся к различным вариантам развития событий,

- отметил спикер.

Он подчеркнул, что россияне имеют возможность быстро маневрировать силами благодаря развитой логистике, поэтому украинские защитники пытаются поражать технику врага еще в глубине территории РФ.

Кроме того, по словам Мысника, на северном направлении растет угроза вражеских диверсионно-разведывательных групп. Россияне часто используют спецназовцев в таких операциях, а рельеф и "зеленка", которая появляется весной, способствуют проникновению ДРГ вглубь украинской территории.

Однако украинские подразделения имеют достаточно технических средств для выявления диверсантов и готовы к противодействию.

Также за сутки 5 апреля на Сумщине зафиксировали 34 случая применения вражеского вооружения, в частности сброс боеприпасов с дронов, FPV-дроны, авиаудары управляемыми авиабомбами. По словам представителя, россияне используют весь доступный арсенал на границе.