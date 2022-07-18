Попытки врага улучшить положение и несколько отраженных бойцами ВСУ штурмов: какая ситуация на фронте

В Украине продолжаются 145-е сутки полномасштабной войны с россией. оккупанты пытаются наступать, но наши защитники и защитницы дают мощный отпор врагу.

Актуальные данные по ситуации на всех направлениях фронта по состоянию на 18:00 18 июля сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины. Самые ожесточенные бои продолжаются на Востоке нашего государства.

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Ситуация на Севере и Востоке

Оккупанты на Северском направлении продолжают вести воздушную разведку в приграничных районах Черниговской и Сумской областей. Кроме того, захватчики совершили минометный обстрел возле Атынского Сумской области.

На Харьковском направлении усилия врага сосредоточены на том, чтобы не допустить продвижения украинских войск в сторону государственной границы с россией. Оккупанты с помощью артиллерии обстреляли Харьков, Уды, Прудянку, Слатино, Борщеву, Русские Тишки, Печенеги, Чугуев и Лебяже и нанесли авиаудары возле Прудянки, Рубежного и Верхнего Салтова.

На Славянском направлении враг пытается улучшить свое тактическое положение в направлении Изюм – Барвенково. От русской артиллерии пострадали Чеполь, Карнауховка, Вернополье, Богородичное, Дибровное, Долина, Краснополье и Адамовка.

Оккупанты пытались продвигаться в направлении Бражевки и Дмитровки, однако украинские воины отбили атаку и нанесли потерю врагу.

Ситуация на Донбассе

На Донецком направлении оккупанты не оставляют попыток наступления на Северск и Бахмут. Татьяновка, Донецкое, Дроновка, Григоровка, Стародубовка, Северск и Николаевка оказались под огнем вражеских танков и артиллерии. У Верхнекаменского оккупанты нанесли авиаудар.

С помощью штурмовых действий россияне пытались улучшить тактическое положение на направлениях Белогоровка – Григоровка, Золотаровка – Верхнекаменское, Золотаровка – Серебрянка и Лисичанский НПЗ – Верхнекаменское. Атака россиян безуспешна, однако бои продолжаются.

На Бахмутском направлении захватчики обстреливают позиции наших воинов вблизи Выимки, Берестового, Белогоровки, Покровского, Веселой Долины, Курдюмовки, Майского и Шумов. Берестово и Покровское пострадали от авиационных ударов.

Наши воины отразили штурм оккупантов в направлении Мироновка – Углегорская ТЭС.

Также захватчики активизировали ведение боевых действий на Авдеевском направлении. В направлении Верхнеторецкое – Каменка оккупанты пытались улучшить свое тактическое положение, однако наши защитники и защитницы нанесли врагу потери, из-за чего тот отступил.

Ситуация на Юге

На Кураховском и Запорожском направлениях россияне не ведут активных наступательных действий, однако с помощью артиллерии они обстреливают Тоненькое, Невельское, Новомихайловку, Угледар, Пречистовку, Павловку, Новополь, Гуляйполе, Юрковку, Орехов и Малые Щербаки. По Новоданиловке и Новоандреевке враг нанес авиаудары.

На Южнобужском направлении оккупанты стремятся сделать все, чтобы не допустить контрнаступления ВСУ и ведут воздушную разведку. В то же время, захватчики обстреляли из артиллерии Кавказ, Белую Криницу, Мураховку, Кобзарцы, Оленевку, Шевченково, Степную Долину, Украинку, Благодатное, Новую Зарю и Таврическое и нанесли авиаудары возле Потемкино и Белого Криницы.

Оккупанты деморализованы из-за постоянного переноса сроков их ротации. россияне боятся сопротивления нарастающего в Херсонской и Запорожской областях местного населения, поэтому все больше оккупантов отказывается от участия в боевых действиях.

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