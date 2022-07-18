Актуальні дані щодо ситуації на всіх напрямках фронту станом на 18:00 18 липня повідомили в Генштабі Збройних Сил України. Найзапекліші бої тривають на Сході нашої держави.

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Ситуація на Півночі на та Сході

Окупанти на Сіверському напрямку продовжують вести повітряну розвідку в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. Крім того, загарбники здійснили мінометний обстріл біля Атинського на Сумщині.

На Харківському напрямку зусилля ворога зосереджені на тому, щоб не допустити просування українських військ у бік державного кордону з росією. Окупанти за допомогою артилерії обстріляли Харків, Уди, Прудянку, Слатине, Борщову, Руські Тишки, Печеніги, Чугуїв та Леб’яже та завдали авіаударів біля Прудянки, Рубіжного та Верхнього Салтова.

На Слов'янському напрямку ворог намагається покращити своє тактичне становище у напрямку Ізюм – Барвінкове. Від російської артилерії постраждали Чепіль, Карнаухівка, Вірнопілля, Богородичне, Дібровне, Долина, Краснопілля і Адамівка.

Окупанти намагалися просуватися у напрямку Бражівки та Дмитрівки, однак українські воїни відбили атаку та завдали втрат ворогу.

Ситуація на Донбасі

На Донецькому напрямку окупанти не полишають спроб наступу на Сіверськ та Бахмут. Тетянівка, Донецьке, Дронівка, Григорівка, Стародубівка, Сіверськ та Миколаївка опинилися під вогнем ворожих танків та артилерії. Біля Верхньокам'янського окупанти завдали авіаудару.

За допомогою штурмових дій росіяни намагалися покращити тактичне положення на напрямках Білогорівка – Григорівка, Золотарівка – Верхньокам’янське, Золотарівка – Серебрянка та Лисичанський НПЗ – Верхньокам’янське. Атака росіян безуспішна, однак бої тривають.

На Бахмутському напрямку загарбники обстрілюють позиції наших воїнів поблизу Виїмки, Берестового, Білогорівки, Покровського, Веселої Долини, Курдюмівки, Травневого та Шумів. Берестове та Покровське постраждали від авіаційних ударів.

Наші воїни відбили штурм окупантів у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС.

Також загарбники активізували ведення бойових дій на Авдіївському напрямку. У напрямку Верхньоторецьке – Кам'янка окупанти намагалися покращити своє тактичне становище, однак наші захисники та захисниці завдали ворогу втрат, через що той відступив.

Ситуація на Півдні

На Курахівському та Запорізькому напрямках росіяни не ведуть активних наступальних дій, однак за допомогою артилерії вони обстрілюють Тоненьке, Невельське, Новомихайлівку, Вугледар, Пречистівку, Павлівку, Новопіль, Гуляйполе, Юрківку, Оріхів та Малі Щербаки. По Новоданилівці та Новоандріївці ворог завдав авіаударів.

На Південнобузькому напрямку окупанти прагнуть зробити все, щоб не допустити контрнаступу ЗСУ та ведуть повітряну розвідку. Водночас загарбники обстріляли з артилерії Кавказ, Білу Криницю, Мурахівку, Кобзарці, Оленівку, Шевченкове, Степову Долину, Українку, Благодатне, Нову Зорю та Таврійське й завдали авіаударів біля Потьомкиного та Білої Криниці.

Окупанти деморалізовані через постійне перенесення термінів їхньої ротації. росіяни бояться опору місцевого населення, який наростає у Херсонській та Запорізькій областях, тому все більше окупантів відмовляється від участі у бойових діях.

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