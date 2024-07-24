Европа хочет показать зубы, но в ее обороне зияют дыры: Reuters назвали 6 проблем НАТО

На саммите НАТО большое внимание уделили обороноспособности Альянса. Это было сделано не публично. Европа будет вынуждена увеличить свои военные расходы, кто бы ни выиграл в США.

Недавно назвали цифру, сколько бригад нужно НАТО, чтобы отразить нападение России. Речь о 35 – 50 бригадах, или о 105 – 350 тысячах солдат.

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С чего может начаться война между Россией и НАТО

НАТО находится на самом высоком уровне боевой готовности со времен холодной войны, а его наиболее пессимистично настроенные чиновники, в том числе министр обороны Германии Борис Писториус, предупреждают о том, что нападение России на границы Альянса может произойти в течение пяти лет,

– говорится в материале.

Россияне могут атаковать американскую авиабазу в Рамштайне на юго-западе Германии или порты Северного моря, через которые силы НАТО будут направляться в Польшу.

Планировщики материально-технического обеспечения анализируют, как транспортировать продовольствие, топливо и воду к войскам вдоль линии снабжения, если на восточных границах будет напряженность или если все же начнется большая война между НАТО и Россией. А также как перевозить раненых и военнопленных, а самое главное – оружие. Важно, чтобы россияне не смогли взломать киберзащиту железной дороги, иначе это может заблокировать железнодорожные стрелки и остановить передвижение войск.

Европе не хватает средств на оборону, а избиратели могут быть недовольны

Осенью 2025 года состоится очередное заседание министров обороны. К этому времени в Европе надеются устранить некоторые пробелы в обороне.

Проблем у НАТО целых шесть:

нехватка средств противовоздушной обороны;

нехватка ракет дальнего радиуса действия;

нехватка численности войск;

нехватка боеприпасов;

проблемы с логистикой;

нехватка защищенной цифровой связи на поле боя.

Чтобы решить эти проблемы, нужны миллиарды – расходы, превышающие 2% от ВВП (а именно столько платит в НАТО каждая страна-член). Эстонцы предложили повысить расходы на оборону до 3% ВВП. И, возможно, придется преодолевать сопротивление налогоплательщиков, ведь люди считают войну очень далекой перспективой. Поэтому на решение повысить налоги для обороноспособности следует ожидать политической реакции.

Сейчас больше всего денег дают США, но есть небезосновательные опасения, что это изменится с приходом Трампа. Его вице-президент Вэнс уже назвал европейских членов Альянса клиентами социальной помощи.

"Мы должны признать, что для Америки, независимо от результатов президентских выборов, приоритет все больше будет смещаться в Индо-Тихоокеанский регион, так что европейские страны в НАТО должны выполнять большую часть тяжелой работы", – заявил министр обороны Великобритании Джон Хили в кулуарах саммита.