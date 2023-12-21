В России уверяют – никаких планов по войне со странами НАТО у них нет. В то же время, западные лидеры серьезно относятся к возможной агрессии со стороны Путина. Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что Россия проигрывает Альянсу по всем показателям.

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Важная реакция НАТО

Не так давно Владимир Путин заявил, что не намерен воевать с НАТО. Мол, никаких претензий к странам Альянса у него нет. В то же время, аналитики ISW проанализировали, что такую же риторику Путин использовал перед началом полномасштабного вторжения в Украину.

Сразиться с НАТО – это вопрос реакции НАТО. Понятно, что за бюджетами и техникой Путин не потянет эту войну. Но главный вопрос – готов ли Альянс применить 5 статью, если Путин начнет агрессию, против, например, страны Балтии,

– заметил Борис Тизенгаузен.

Владимир Путин неоднократно проверял НАТО и прочность как своими руками, так и руками Александра Лукашенко. Примеров много: белорусские вертолеты залетали в воздушное пространство Польши, американские БпЛА сбивали над Черным морем, обломки дронов в Румынии и т.д.

Есть сомнения в том, что НАТО действительно даст решительный вооруженный ответ России. Ведь все чаще ограничивается словесными предупреждениями.

Почему Запад до сих пор боится России

Интересным моментом есть и другое. В 2018 году на территории Сирии Соединенные Штаты разбили более 400 вагнеровцев. Им предоставили предупреждение, мол, россияне доходят до критически важной инфраструктуры, поэтому им следует убираться оттуда. США же получили привычный для России ответ – "нас там нет". После этого Штаты разгромили вагнеровцев. Это не привело к войне между США и Россией.

Сейчас Владимир Путин говорит о войне с НАТО, но на территории Украины. При этом официально Россия не объявила войну Украине, как и наоборот. Однако мир по-прежнему боится за использование их оружия по территории России. Мол, это втянет их в войну.

"Вагнер" создан, чтобы выполнять задачи, которые по политическим причинам, не может взять на себя русская армия. Поэтому я и думаю о гипотетическом сценарии – какой-то ПВК зайдет в небольшую страну. А Путин, как обычно, скажет, что это не мы. Он может так поступить,

– предположил политтехнолог.

Упомянутую ЧВК "Вагнера" уничтожают по всему миру. Однако они выполняют определенные задачи: сброс режимов, контроль над шахтами, диктаторскими режимами.

"Почему Запад боится красных линий, большинство из которых у них в голове, сказать сложно. Дали нам ракеты SCALP, Storm Shadow, мы развалили штаб черноморского флота, били по Керченскому мосту и т.д. Да, это оккупированные территории. Но я уверен, что Путин ничего не сделает, если Storm Shadow прилетит в командный пункт на территории России", – отметил Тизенгаузен.

Владимир Путин настолько убедил мир в том, что может использовать ядерное оружие, что действительно стало сдерживающим элементом.

"Западные лидеры до сих пор ведут себя, как тогда, когда Россия действительно имела статус одного из лидеров. Сейчас эта страна списана с пантеона лидеров на долгие годы", – подытожил политтехнолог.

Потенциальная война России с НАТО: коротко