У Росії запевняють – жодних планів щодо війни з країнами НАТО у них немає. Водночас західні лідери серйозно ставляться до можливої агресії з боку Путіна. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що Росія програє Альянсу за всіма показниками.

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Важлива реакція НАТО

Не так давно Владімір Путін заявив, що не планує воювати із НАТО. Мовляв, жодних претензій до країн Альянсу у нього немає. Водночас аналітики ISW проаналізували, що таку ж риторику Путін використовував перед початком повномасштабного вторгнення в Україну.

Повоювати з НАТО – це питання реакції НАТО. Зрозуміло, що за бюджетами та технікою Путін не потягне цієї війни. Але головне питання – чи Альянс готовий застосувати 5 статтю, якщо Путін почне агресію, проти, наприклад, країни Балтії,

– зауважив Борис Тизенгаузен.

Владімір Путін неодноразово перевіряв НАТО та міцність, як своїми руками, так і руками Олександра Лукашенка. Прикладів багато: білоруські вертольоти залітали в повітряних простір Польщі, американські БпЛА збивали над Чорним морем, уламки дронів у Румунії тощо.

Є сумніви щодо того, що НАТО справді дасть рішучу збройну відповідь Росії. Адже все найчастіше обмежується словесними попередженнями.

Чому Захід досі боїться Росії

Цікавим моментом є й інше. 2018 року на території Сирії Сполучені Штати розбили більш як 400 вагнерівців. Їм надали попередження, мовляв, росіяни доходять до критично важливої інфраструктури, тож їм варто забиратися звідти. Натомість США отримали звичну для Росії відповідь – "нас там нєт". Після цього Штати розгромили вагнерівців. Це не призвело до війни між США та Росією.

Зараз Владімір Путін говорить про війну з НАТО, але на території України. При цьому офіційно Росія не оголосила війну Україні, як і навпаки. Однак світ досі боїться за використання їхньої зброї по території Росії. Мовляв, це втягне їх у війну.

"Вагнер" створений, щоб виконувати завдання, які з політичних причин, не може взяти на себе російська армія. Тому я й думаю про гіпотетичний сценарій – якась ПВК зайде в невелику країну. А Путін, як завжди, скаже, що це не ми. Він може так вчинити,

– припустив політтехнолог.

Згадану ПВК "Вагнера" знищують по всьому світу. Однак вони виконують певні завдання: скидання режимів, контроль над шахтами, диктаторськими режимами.

"Чому Захід боїться червоних ліній, більшість з яких у них в голові, сказати складно. Дали нам ракети SCALP, Storm Shadow, ми розвалили штаб чорноморського флоту, били по Керченському мосту тощо. Так, це окуповані території. Але я впевнений, що Путін нічого не зробить, якщо Storm Shadow прилетить в командний пункт на території Росії", – зазначив Тизенгаузен.

Владімір Путін настільки переконав світ у тому, що може використати ядерну зброю, що це справді стало стримувальним елементом.

"Західні лідери досі поводяться, як тоді, коли Росія справді мала статус одного з лідерів. Зараз ця країна списана з пантеону лідерів на довгі роки", – підсумував політтехнолог.

Потенційна війна Росії з НАТО: коротко