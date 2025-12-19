Путин пригрозил "большой войной", но назвал условие, при котором ее не будет
- Путин заявил, что Россия не начнет новые войны, если Запад будет уважать интересы России и не будет расширять НАТО на восток.
- Диктатор также пригрозил "масштабным военным конфликтом" в случае блокады Калининградской области и якобы хочет мира в 2026 году.
Владимир Путин 19 декабря подвел итоги 2025 года и выступил с рядом заявлений. Среди них была угроза "большой войной" для Европы и одновременно якобы стремление к миру в 2026-м году.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пропагандистское росСМИ ТАСС.
Как Путин предлагает избежать войны?
Российский диктатор подчеркнул, что Россия не начнет новые войны, если ее "не будут надувать, как надули с расширением НАТО на восток".
Не будет никаких (войн – 24 Канал), если вы будете относиться к нам с уважением. Будете придерживаться наших интересов, так же как и мы постоянно пытались придерживаться ваших,
– сказал Путин.
НАТО, по словам Путина, якобы нарушило обещание не расширяться на восток. Это, мол, вызвало "законное беспокойство" России. Он продолжил, что страна-агрессор и сама хотела присоединиться к Альянсу, но поняла, что ей "там не рады".
Также российский президент заявил, что Россия якобы хочет завершить войну в 2026 году и "стремится решить все спорные вопросы путем переговоров". Однако, по его убеждению, для мира необходимо устранить "первопричины конфликта".
В то же время прозвучали и угрозы от Владимира Путина. Он заявил, что попытка блокады Калининградской области может привести к "масштабному военному конфликту". По его мнению, такие действия "выведут конфликт на беспрецедентный уровень".
Другие странные заявления диктатора
На пресс-конференции Владимир Путин признался, что иногда передвигается по Москве инкогнито без кортежа. Однако не помнит номеров собственного авто.
Также он заявил, что украинцы в России должны иметь возможность участвовать в выборах в Украине. Он утверждает, что Москва якобы имеет право требовать этого.
В который раз российский диктатор заявил о "взятии" Северска, Покровска, Волчанска и Купянска. Хотя ранее президент Зеленский опроверг эти заявления.