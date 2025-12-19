Путин пригрозил "большой войной", но назвал условие, при котором ее не будет

Владимир Путин 19 декабря подвел итоги 2025 года и выступил с рядом заявлений. Среди них была угроза "большой войной" для Европы и одновременно якобы стремление к миру в 2026-м году.

Как Путин предлагает избежать войны?

Российский диктатор подчеркнул, что Россия не начнет новые войны, если ее "не будут надувать, как надули с расширением НАТО на восток".

Не будет никаких (войн – 24 Канал), если вы будете относиться к нам с уважением. Будете придерживаться наших интересов, так же как и мы постоянно пытались придерживаться ваших,

– сказал Путин.

НАТО, по словам Путина, якобы нарушило обещание не расширяться на восток. Это, мол, вызвало "законное беспокойство" России. Он продолжил, что страна-агрессор и сама хотела присоединиться к Альянсу, но поняла, что ей "там не рады".

Также российский президент заявил, что Россия якобы хочет завершить войну в 2026 году и "стремится решить все спорные вопросы путем переговоров". Однако, по его убеждению, для мира необходимо устранить "первопричины конфликта".

В то же время прозвучали и угрозы от Владимира Путина. Он заявил, что попытка блокады Калининградской области может привести к "масштабному военному конфликту". По его мнению, такие действия "выведут конфликт на беспрецедентный уровень".

