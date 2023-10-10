России нужно 5 лет, чтобы подготовиться к войне с НАТО: откуда может брать ресурс

В Институте изучения войны предполагают, что Кремль может осуществлять подготовку к конфликтам со странами Балтии и НАТО. На это России может потребоваться 5 лет.

Об этом 24 Каналу сказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, летчик-инструктор Роман Свитан, предположив, что формирование Ленинградского военного округа является началом подготовки к гибридному вторжению в страны НАТО.

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Где Россия может брать ресурсы на войну с НАТО

Свитан отметил, что для подготовки подобных процессов нужно готовить площадки, особенно для развертывания вооруженных сил. А формирование Ленинградского военного округа – это начало подготовки к гибридному вторжению в "тело" НАТО.

По его мнению, российская экспансия будет однозначно происходить с территории Беларуси, поскольку страны Балтии – Литва, Латвия, Эстония прижаты к Балтийскому морю. А с военной точки зрения их расположение неудобно для обороны.

Полковник запаса отметил, что к вторжению в Украину россияне готовились 10 лет – с 2014 года, и на это был направлен весь военный бюджет.

Сейчас военный бюджет увеличен вдвое, так что им достаточно будет 5 лет, чтобы восстановить свои потери,

– заявил Свитан.

По его словам, то количество, которое россияне сейчас собирают через рекрутинговые центры, идет в Украину. А площадка для Ленинградского округа будет разворачиваться на местных ресурсах. Ведь сейчас общий поток, идущий в Украину, не касается тех же Москвы и Петербурга.

Свитан о подготовке России к войне с НАТО: смотрите видео

Каким может быть вторжение России в страну НАТО

Полковник запаса отметил, что россияне не будут открыто нападать на страну НАТО, чтобы не спровоцыровать обратный эффект – применение 5 статьи.

Они (россияне – 24 Канал) организуют внутренние конфликты,

– сказал Свитан.

В таком случае, пояснил он, 5 статью не применишь – конфликт будет считаться внутренним. Поэтому нужно не только странам Балтии и Польши, но и Евросоюзу обращать на это внимание и пытаться настраивать механизмы противодействия внутреннему проникновению. То есть достаточно жестко должны работать спецслужбы и нужно глухое перекрытие границ.

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