Россия этого не скрывает, – политтехнолог о сценарии войны Кремля с НАТО
Владимир Путин продолжает свою риторику о том, что Россия якобы воюет не с Украиной, а с НАТО. О таких намерениях главы Кремля уже написало издание Bild. Следовательно, серьезная опасность для Запада – это не верить и игнорировать то, что говорят россияне.
Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что о войне с НАТО сейчас говорят как о теоретических целях Кремля. Однако так могут поступать только для соблюдения политической корректности.
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Может ли решиться Путин на новую войну
По словам политтехнолога, всем планы Путина настоящие, потому игнорировать их нельзя.
Россия этого даже не скрывает, а говорит открыто. Когда российское политическое руководство говорит, что воюет с НАТО, этому следует верить. Когда угрожают ядерным ударом по Берлину, Гааге, Вашингтону, нужно также верить и принимать взвешенные решения. Ведь потом будет поздно,
– подчеркнул Михаил Шейтельман.
Он напомнил, что 15 января в Давосе начался экономический форум. В частности, среди всех вопросов, там также будут обсуждать новый вирус, который может появиться в мире и быть еще более опасным, чем COVID-19. То есть будут говорить о новой потенциальной угрозе, которой пока нет.
Даже смешно, что люди сидят и обсуждают это в момент, когда террористы захватили атомную бомбу. В России у власти террористы, бандиты, в их руках атомная бомба. Они угрожают уничтожить весь мир, называют конкретные города, цели, а теоретики в Давосе сидят и думают, возникнет ли вирус, или нет,
– подчеркнул политтехнолог.
К сожалению, сегодня ситуация сложилась именно так. Поэтому даже хорошо, что германское издание Bild уже сейчас пишет о возможной новой войне России. Следует упомянуть, что журналисты Bild также сообщали о начале полномасштабного вторжения России в Украину еще накануне 24 февраля.
Кроме этого, статья может повлиять на рядовых немцев и побуждать их требовать у властей скорейшей передачи оружия Украине. Ведь так они будут понимать, что исходящая от России опасность вовсе не теоретическая, а вполне реальная.
Вероятная война России и НАТО: контекст
- Издание Bild сообщило, что Альянс готовится к возможному противостоянию с Россией. Конфликт со страной-агрессором якобы может усилиться в феврале 2024 года, а через год перерастет в вооруженное противостояние. Обо всем этом говорится в секретных документах Германии, которые получили журналисты Bild. Они также описывают сценарий развертывания событий, по которым Россия привлечет сотни тысяч новых бойцов, объявит мобилизацию, перебросит войска к границам.
- В Кремле уже отреагировали на эту статью и сравнили ее с "прошлогодним гороскопом". В МИДе страны-агрессора обвинили Германию в том, что публикация была якобы "по заказу". Впрочем, в слова оккупантов трудно верить, потому что накануне полномасштабного вторжения в Украину они также цинично убеждали, что к нападению якобы не готовятся.
- В НАТО публикацию назвали только учебным сценарием, который разрабатывается теоретически. Его цель – проверить военные возможности в той или иной сфере. В то же время в Германии подчеркнули, что рассматривают различные актуальные угрозы, в том числе и со стороны России. Правдивость документа, полученного журналистами, власти не подтвердили, но и не опровергли.