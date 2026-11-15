Россия все чаще говорит о переговорах, однако ее пропагандисты продолжают угрожать Европе, а требования Кремля к НАТО остаются прежними. За этим противоречием стоит не готовность Владимира Путина завершить войну, а попытка выиграть время на фоне проблем, накапливающихся внутри самой России. Поврежденные НПЗ, финансовая нестабильность, трудности с экспортом и упадок инфраструктуры постепенно обнажают слабые места системы, которую Кремль пытается представить непоколебимой.

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Специально для 24 Канала журналист Александр Демченко рассказал, почему Путин имитирует готовность к переговорам, что происходит с российской экономикой, зачем Кремлю нужны украинские территории, которые он сам превращает в выжженную землю, и действительно ли Москва готовится к агрессии против Европы.

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Какой страх Москвы разоблачает позиция в отношении НАТО

Российская пропаганда продолжает транслировать агрессивную риторику относительно участия Европы в переговорном процессе. Как отмечает Александр Демченко, заявления российских рупоров, в частности Владимира Соловьева, о том, что Европа является стороной конфликта, свидетельствуют о серьезной обеспокоенности Кремля.

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Если бы Москва действительно стремилась к перемирию или прекращению огня, информационный фон был бы кардинально иным: пропагандисты уже готовили бы население к миру, а не угрожали Западу. Вместо этого Россия использует имитацию переговорного процесса исключительно из-за собственных внутренних проблем, пытаясь сохранить лицо при крайне неудачной игре.

Провал геополитических ставок Кремля становится все более очевидным. Путин надеялся разыграть "козырь Трампа", однако его жадность и ультиматумы привели к потере времени. Сейчас американская система сдержек и противовесов работает: Конгресс переформирован, а риторика США стала более жесткой. Российские корабли вновь разворачиваются в Атлантическом океане, что напоминает кризисные сценарии девяностых годов.

Аналитика от Демченко: смотрите видео

Как Кремль готовится к войне против Европы

Один из ключевых вопросов – зачем Путину украинские территории, если Россия превращает их в непригодные для жизни зоны. Свидетельства жителей оккупированного Донецка подтверждают катастрофическую ситуацию: отсутствие воды, света, связи и постоянная опасность заставляют даже лояльных к России людей думать о переезде. Аналогичный кризис разворачивается и в Крыму.

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По словам Демченко, Кремлю абсолютно безразлична судьба местного населения. Украинские земли нужны исключительно как военный плацдарм. Россия создает выжженную землю и сеть фильтрационных лагерей, точное количество которых до сих пор остается неизвестным.

Аппетиты Москвы растут: требования об уходе войск НАТО из европейских стран остаются неизменными. Россия не боится нападения Альянса, она сама готовится к агрессии, чтобы вернуть контроль над территориями времен советской оккупации.

Для расшатывания Европы Кремль задействовал все возможные ресурсы. Это не только спецслужбы и пропаганда, но и олигархия, энергетический шантаж и агентурные сети. Активы приближенных к Путину лиц, таких как Игорь Сечин, и политические технологи работают на дестабилизацию европейских элит. Цель Путина – ослабить Европу, ведь при другом сценарии Россия неизбежно проиграет.

К слову, пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что России недостаточно устных заверений о нерасширение НАТО на восток. Россия требует документального закрепления нерасширения Альянса.

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Почему российская экономика трещит по швам

За фасадом заявлений о стабильности российская экономика и инфраструктура трещат по швам. Демченко приводит конкретные факты, которые вынуждают Путина искать пути для тактических пауз:

Во-первых , российские нефтеперерабатывающие заводы не просто получают повреждения, а и сгорают дотла. Украинские баллистические ракеты успешно достигают границ России, истощая российскую систему ПВО, которой критически не хватает снарядов и установок.

, российские нефтеперерабатывающие заводы не просто получают повреждения, а и сгорают дотла. Украинские баллистические ракеты успешно достигают границ России, истощая российскую систему ПВО, которой критически не хватает снарядов и установок. Во-вторых, финансовая система России находится в состоянии скрытого кризиса.

Так, Центральный банк России внезапно обнаружил 7 триллионов рублей проблемных кредитов при общем долге в 9 триллионов. Если учесть, что весь бюджет России составляет ориентировочно 40–45 триллионов, то треть этих средств является проблемной. Официальная статистика не выдерживает критики: глава Центробанка Е Эльвира Набиуллина я не способна объяснить Госдуме разрыв между официальной инфляцией в 4% и учетной ставкой в 14–16%.

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К этому добавляется глобальная блокировка российского экспорта. Черное и Азовское моря перестали быть безопасными логистическими артериями для России. Традиционные покупатели энергоносителей отворачиваются: Турция сокращает закупки нефти и газа, а Китай отказывается финансировать новые трубопроводы, требуя ресурсы фактически бесплатно.

Как Путин доказывает, что ему наплевать на россиян

Самая большая проблема Путина заключается в том, что ему нечего предложить россиянам в случае окончания войны. Если представить гипотетическое подписание мирного соглашения и создание новой архитектуры безопасности, на следующий день российский диктатор окажется лицом к лицу с катастрофической реальностью.

Без войны режим не сможет оправдать отсутствие выборов, свобод, инвестиций и денег. Россия столкнется с последствиями колоссальной " экономического кризиса ", необходимостью содержать огромную армию и решать проблему сотен тысяч бывших заключенных, которые вернутся с фронта. Уже сейчас в России фиксируется дефицит кадров в полмиллиона человек, в частности критическая нехватка учителей.

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Путин демонстрирует абсолютное безразличие к собственным гражданам. Он передислоцировалтреть систем ПВО из Москвы в Валдай для собственной защиты, игнорируя пожары в Санкт-Петербурге и атаки на Белгородскую, Курскую или Воронежскую области.

Ради сохранения власти он готов пожертвовать миллионами россиян и даже украсть пенсионные накопления 71 миллиона граждан, переведя их в сомнительные фонды, ведь пенсионеры не устроят бунт, в отличие от олигархов.

Именно поэтому война остается единственным инструментом отсрочки краха системы. Любые попытки эскалации или имитации переговоров – это лишь реакция на обратный отсчет, который уже начался для российского режима.