Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, архитектура безопасности, сформированная после Второй мировой войны, рушится на глазах. Однако не все политики говорят об этом прямо. Среди исключений – канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министр Польши Дональд Туск, которые пытаются вести откровенный диалог с обществом.

Почему Европа не готова к войне?

Как подчеркнул Клочок, главной проблемой для Европы сейчас является неготовность признавать собственные уязвимости. Раздаются даже специфические мнения, что Китай сможет выступить гарантом безопасности на континенте. Однако это крайне опасная иллюзия.

Никакие танки НАТО не устоят перед российскими беспилотниками, если начнется атака на страны НАТО в Европе. Наши военные уже демонстрировали на учениях НАТО, что несколькими десятками дронов можно уничтожать целые батальоны,

– отметил Клочок.

Несмотря на это, в Европе работают над правильными инициативами, которые укрепят их обороноспособность. В частности, недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила создать Европейскую Раду безопасности, в которую должны войти, помимо европейских стран, также Украина, Великобритания, Норвегия, Канада и др.

Почему в Европе порой игнорируют угрозу со стороны России: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что не стоит сбрасывать со счетов сценарий, по которому Россия может прибегнуть к полной оккупации Прибалтики. Кремль может пойти на риск, чтобы пробить себе выход к Балтийскому морю через Сувалкский коридор.

В то же время западные партнеры продолжают искать варианты замораживания боевых действий. В кулуарах обсуждаются сценарии фиксации статус-кво без официального признания оккупированных территорий российскими, что очень напоминает историческую ситуацию со странами Балтии во времена СССР.