Про це в ефірі 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, архітектура безпеки після Другої світової війни руйнується на очах. Проте не всі політики говорять про це прямо. Серед винятків – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, які намагаються вести відвертий діалог із суспільством.

Чому Європа не готова до війни?

Як наголосив Клочок, головною проблемою для Європи зараз є неготовність визнавати власні вразливості. Лунаюь навіть специфічні думки, що Китай зможе виступити гарантом безпеки на континенті. Однак це вкрай небезпечна ілюзія.

Жодні танки НАТО не встоять перед російськими безпілотниками, якщо почнеться атака на країни НАТО в Європі. Наші військові вже демонстрували на навчаннях НАТО, що кількома десятками дронів можна знищувати цілі батальйони,

– зазначив Клочок.

Попри це, у Європі працюють над правильними ініціативами, які посилять їхню обороноздатність. Зокрема нещодавно президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала створити Європейську раду безпеки, куди мають увійти, окрім європейських країн, й Україна, Велика Британія, Норвегія, Канада тощо.

Чому в Європі подекуди ігнорують загрозу з боку Росії: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, не варто відкидати сценарій, що Росія може вдатися до повної окупації Балтії. Кремль може піти на ризик, що пробити собі вихід до Балтійського моря через Сувальський коридор.

Водночас західні партнери продовжують шукати варіанти замороження бойових дій. У кулуарах обговорюють сценарії фіксації статус-кво без офіційного визнання окупованих територій російськими, що дуже нагадує історичну ситуацію з країнами Балтії за часів СРСР.