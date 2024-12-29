Серьезное испытание: может ли Россия атаковать страну НАТО

В НАТО серьезно заговорили о неконвенциональной атаке на страну-члена Альянса. Риски растут, учитывая большое количество подобных гибридных операций и диверсий.

Эксперт по национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко рассказал 24 Каналу, что сейчас в Альянсе наблюдают за российской агрессией, которая становится все сильнее. К сожалению, реакция НАТО все равно остается вялой.

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Готовы ли в НАТО к новым угрозам

Альянс хочет подготовиться к неконвенциональной войне с Россией, но пока усилия недостаточны. Уже не впервые россияне осуществляли свои террористические атаки на цивилизованные страны и подвергали угрозе жизни людей. Стоит вспомнить только отравление Сергея и Юлии Скрипалей или Александра Литвиненко.

Мы видели, как Россия атаковала цивилизованный мир кибератаками, посягала на процессы во время избирательных кампаний, осуществляла откровенные провокации в интересах тех или иных кандидатов, разрушая основы демократии,

– отметил Иван Варченко.

Уже во время полномасштабной войны Россия залетала своими самолетами, ракетами и дронами в воздушное пространство других государств. Часто обломки воздушных целей падали на территории стран НАТО, приводили к жертвам, но никакой реакции не было. Альянс ограничивается очень дипломатическими заявлениями.

Российские ракеты падали в Польше, обломки "Шахедов" в Румынии. Что будет, когда в результате российских атак погибнет не один или два человека? Это уже является серьезным испытанием для НАТО и оно только накапливается,

– подчеркнул Иван Варченко.

Уже сейчас надо вырабатывать систему реакций на подобные ситуации. Учитывая агрессивность России и ее террористические атаки – ответ Запада должен быть значительно жестче.