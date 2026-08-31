Об этом 24 Каналу рассказал специалист по стратегическим коммуникациям, публицист Юрий Богданов. По его словам, диктатор Путин не отказывается от идеи победить в войне против Украины. Усиление террора против нашего государства не приносит ему желаемого результата. Поэтому он может пойти на другой шаг, который и погубит его.

Почему ожидать дальше от Путина?

По мнению Богданова, Путин ищет пути эскалации ситуации. И одним из вариантов может стать гибридная агрессия против стран Балтии. Главная цель – расколоть поддержку Украины и заставить Европу оказывать давление на Киев, чтобы тот согласился на требования Москвы.

Европейские союзники время от времени говорят, что Кремль может пойти на такой сценарий через несколько лет. Но на самом деле угроза вполне реальна в ближайшие месяцы – в осенне-зимний период. Под угрозой находится Латвия. Риск в Эстонии несколько ниже. А самый низкий – в Литве, где меньше всего пророссийских элементов.

Наиболее очевидный сценарий, который выберет Путин, – гибридное вторжение. Он может применить дроны против европейских стран и ввести военных без опознавательных знаков в страны Балтии. Его главная задача – отвлечь внимание от помощи Украине. Но, учитывая его склонность к повышению ставок, он может пойти и на более серьезную эскалацию. Например, попытается в той или иной форме оккупировать территорию и посмотреть на реакцию стран НАТО. Если она будет незначительной, то эскалация будет расширяться,

– отметил Богданов.

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У Путина нет возможности откладывать эту эскалацию. Экономически Россия будет и дальше слабеть. И такое окно возможностей у Кремля больше может не появиться. К тому же Путин недооценивает Европу. И такие действия могут его погубить и сломить российскую военную "машину".

Это будет его роковой ошибкой. Путин, как азартный игрок, постепенно повышает ставки, рассчитывая, что следующая сыграет в его пользу. И, конечно, она для него не играет. И дальше ситуация для Путина будет только ухудшаться,

– подчеркнул Богданов.