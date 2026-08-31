Про це 24 Каналу розповів фахівець зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов. За його словами, диктатор Путін не відмовляється від ідеї перемогти у війні проти України. Посилення терору проти нашої держави не дає йому потрібного результату. Тому він може піти на інший крок, який його й погубить.

Чого очікувати далі від Путіна?

На думку Богданова, Путін шукає шляхи, як ескалювати ситуацію. І одним з варіантів може бути гібридна агресія проти країн Балтії. Головна мета – розколоти підтримку України та змусити Європу тиснути на Київ, аби ті погоджувалися на вимоги Москви.

Європейські союзники час від часу говорять, що Кремль може піти на такий сценарій через кілька років. Але насправді загроза цілком реальна на найближчі місяці – в осінньо-зимовий період. Під загрозою перебуває Латвія. Дещо нижчий ризик в Естонії. І найнижчий – в Литві, де найменше проросійських елементів.

Найбільш очевидний сценарій, який обере Путін – гібридне вторгнення. Він може застосувати дрони проти європейських країн та завезти військових без розпізнавальних знаків в країни Балтії. Його головне завдання – відволікти увагу від допомоги України. Та, враховуючи його тягу до збільшення ставок, він може піти і на серйознішу ескалацію. До прикладу, спробує в тій чи іншій формі окупувати територію та подивитися на реакцію країн НАТО. Якщо вона буде незначною, то ескалація буде розширюватися,

– зазначив Богданов.

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В Путіна немає можливості відкладати цю ескалацію. Економічно Росія буде слабнути й далі. І таке вікно можливостей у Кремля більше може не з'явитися. До того ж Путін недооцінює Європу. І такі дії можуть його погубити та доламати російську воєнну "машину".

Це буде його фатальна помилка. Путін як азартний гравець поступово підвищує ставки з розрахунку, що наступна зіграє. І, звісно, вона для нього не грає. І далі ситуація для Путіна буде лише погіршуватися,

– підкреслив Богданов.