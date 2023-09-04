Россия снова атаковала Одесщину, "хлопок" в Курской области: хронология 558 дня войны

В Украине уже второй год идет полномасштабная война, которую Россия начала против Украины. Враг не выводит свои войска из наших земель, но ВСУ мощно отвоевывают украинские земли.

Какая ситуация в Украине на поле боя и в сфере дипломатии читайте в тексте 24 Канала.

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Российские оккупанты запустили "Шахеды" по Одесской области. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения врагом дронов в Приморском Измаильском районе Одесской области. Впоследствии военные предупредили Измаильский и Килийский районы, а также Измаил. В регионе работала ПВО.В российском Курчатове в Курской области россияне слышали "хлопок". Россияне писали о "работе ПВО", местные сообщили о попадании в здание федеральной службы безопасности России.Нынешний министр обороны Алексей Резников заявил, что он "не в курсе", что его могут назначить послом в Великобритании. Следует заметить, что Владимир Зеленский уже анонсировал, что Резникова уволят с должности министра. На его место назначат Рустема Умерова, возглавляющего сейчас Фонд госимущества.