Россия увеличила обстрелы Луганской области: хронология 796 дня войны

Россия уже третий год не оставляет попыток захватить территорию Украины и ведет преступную полномасштабную войну. Украинские воины дают достойный отпор по всем направлениям фронта.

Украина противостоит России в полномасштабной агрессии уже 796 дней. О главных событиях на фронте и на международной политической арене– читайте в тексте 24 Канала.

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