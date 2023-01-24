Результатов нет, – экс-сотрудник КГБ предположил, чего ждать от России к годовщине вторжения

Ровно через месяц будет уже год, как Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. Впрочем, оккупанты не имеют никаких значительных успехов, поэтому, вероятно, украинцам нужно готовиться к новым обстрелам.

Кроме того, 11 января в российском военном командовании состоялись кадровые ротации. Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

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Чего ждать от России к годовщине вторжения

Так, Сергея Суровикина в должности руководителя оккупационной группировкой в Украине заменили Валерием Герасимовым. Поэтому последний должен показать результаты, чтобы доказать целесообразность этого назначения.

К тому же, российский диктатор Владимир Путин является символистом. Впрочем, здесь проблема не только в главе Кремля, но и в том, что 24 февраля будет годовщина полномасштабного вторжения, а никаких результатов у оккупантов нет.

Надо показывать какие-то результаты, а их пока нет,

– заметил экс-сотрудник Службы внешней разведки России.

По его мнению, российские захватчики будут пытаться хоть что-нибудь сделать. Например, активнее будут забрасывать наших бойцов новомобилизованными.

Жирнов предположил, чего ожидать от России к годовщине вторжения: смотрите видео

Россия может готовить "символический" ядерный удар по Украине

Недавно в центре российской столицы и недалеко от резиденции Путина начали устанавливать на крышах зданий системы ПВО. По словам Жирнова, распространяется мнение, что Россия может самостоятельно обстрелять Москву и обвинить в этом Украину. Далее же россияне могут заявить, что должны "в ответ" использовать ядерное оружие.

Такой вариант не исключается,

– заметил экс-сотрудник КГБ.

24 февраля 2022 года Путин отдал приказ начать полномасштабное вторжение на территорию Украины, а уже 27 февраля заговорил о "ядерной кнопке". С этого времени ядерные угрозы звучат как от официальных представителей страны-агрессора, так и от пропагандистов.

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"Они понимают, что не могут конвенционным оружием на поле боя победить Украину, поэтому остается только "ядерная кнопка", – объяснил экс-сотрудник Службы внешней разведки России.

"Ядерный удар по Украине станет концом России"

Однако россияне уже проиграли эту возможность, поскольку эти угрозы работали до апреля – мая 2022 года. Если же Путин нанесет "символический" ядерный тактический удар по Украине, то Запад предупредил, что будут соответствующие последствия. Речь идет об уничтожении всех вооруженных сил России на территории Украины и Черноморского флота.

С другой стороны, Китай и Индия предупредили главу Кремля, что в таком случае перестанут покупать российские энергоносители.

Понятно, что это (тактический ядерный удар – 24 Канал) ужасная вещь, но это не станет концом Украины и украинцев. Однако это точно станет концом путинского режима и путинской России, – подытожил Жирнов.