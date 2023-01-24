Крім того, 11 січня в російському військовому командуванні відбулися кадрові ротації. Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов.

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Чого очікувати від Росії на річницю вторгнення

Так, Сергєя Суровікіна на посаді очільника окупаційним угрупованням в Україні замінили Валєрієм Герасимовим. Тож останній має показати якісь результати, щоб довести доцільність цього призначення.

До того ж російський диктатор Владімір Путін є символістом. Утім, тут проблема не лише в очільнику Кремля, а й у тому, що 24 лютого буде річниця повномасштабного вторгнення, а жодних результатів в окупантів немає.

Треба показувати якісь результати, а їх поки немає,

– зауважив ексспівробітник Служби зовнішньої розвідки Росії.

На його думку, російські загарбники будуть намагатися бодай щось зробити. Наприклад, активніше закидуватимуть наших бійців новомобілізованими.

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Росія може готувати "символічний" ядерний удар по Україні

Нещодавно у центрі російській столиці та неподалік резиденції Путіна почали встановлювати на дахах будівель системи ППО. За словами Жирнова, шириться думка, що Росія може самостійно обстріляти Москву та звинуватити в цьому Україну. Далі ж росіяни можуть заявити, що мають "у відповідь" використати ядерну зброю.

Такий варіант не виключається,

– зауважив ексспівробітник КДБ.

24 лютого 2022 року Путін віддав наказ розпочати повномасштабне вторгнення на територію України, а вже 27 лютого заговорив про "ядерну кнопку". З того часу ядерні погрози лунають як від офіційних представників країни-агресорки, так і від пропагандистів.

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"Вони розуміють, що не можуть конвенційною зброєю на полі бою перемогти Україну, тому залишається лише "ядерна кнопка", – пояснив ексспівробітник Служби зовнішньої розвідки Росії.

"Ядерний удар по Україні стане кінцем Росії"

Однак росіяни вже програли цю можливість, оскільки ці погрози працювали до квітня – травня 2022 року. Наразі ж якщо Путін завдасть "символічного" ядерного тактичного удару по Україні, то Захід попередив, що будуть відповідні наслідки. Мовиться про знищення усіх збройних сил Росії на території України та Чорноморського флоту.

З іншого боку, Китай та Індія попередили очільника Кремля, що в такому разі припинять купувати російські енергоносії.

Зрозуміло, що це (тактичний ядерний удар – 24 Канал) жахлива річ, але це не стане кінцем України та українців. Однак це точно стане кінцем путінського режиму і путінської Росії, – підсумував Жирнов.