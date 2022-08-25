лукашенко не выгодны победа Украины или россии, ему нужен пат, – Климкин

лукашенко "поздравляет" Украину с Днем Независимости и в то же время с территории беларуси продолжают лететь на нас ракеты. На самом деле он не хочет ни победы Украины, ни россии.

Об этом 24 каналу заявил министр иностранных дел Украины (2014 – 2019 годы) Павел Климкин. По его словам, белорусский диктатор просто хочет как можно дольше продержаться.

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"Лукашенко не хочет ни нашей победы, ни российской"

Климкин отметил, что лукашенко понимает, что путин его презирает и обязательно перезагрузит. И то, что сейчас путин реально никуда не двигаются и проигрывают в Украине, – это на самом деле белорусскому диктатору в "плюс".

Он не хочет ни нашей победы, ни русской. Он очень хочет именно какой-то патовой ситуации, на нее сыграть и продать это Западу, нам,

– сказал экс-министр.

Поэтому, подчеркнул он, совершенно очевидно, что лукашенко выгодно, чтобы никто не выиграл. белорусский диктатор просто хочет как можно дольше продержаться.

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"путин хотел построить какого-то нового монстра"

Климкин считает, что лукашенко очень хотел бы получить личные гарантии безопасности и относительно своих активов, а также стать кем-то в будущем пространстве, которое в москве хотят назвать "союзным государством".

Но ведь не секрет, что путин к столетию СССР, которое будет 30 декабря этого года, хотел построить какого-то нового монстра. К тому же такого Франкенштейна. Там Казахстан добавить, нас туда добавить, беларусь,

– заметил он.

Однако, подчеркнул экс-министр, путин в конце концов подавился. В случае с нами – полностью, а с Казахстаном – там Китай помог.

А беларусь, добавил Климкин, сама собой с присутствием российских войск, с происходящим с ее спецслужбами, не является классически независимым государством. Это нечто среднее между протекторатом и колонией.

Война в Украине и беларусь: что известно

беларусь стала союзником россии в войне против Украины. По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, российские оккупанты подтягивают дополнительное вооружение на белорусскую территорию.

В то же время белорусский диктатор александр лукашенко решил поздравить Украину с Днем Независимости. Учитывая его помощь оккупантам, оно выглядит крайне цинично.

На его "приветствие" сразу отреагировали в Офисе Президента. Советник руководителя ОП Михаил Подоляк заявил, что лукашенко живет в мечтах, что мир не фиксирует его причастности к этой войне.

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